26.08.2019 08:10 287

Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений. Расчеты содержатся в проекте концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы (есть в распоряжении «Известий»), которую госкомпания уже направила на согласование в заинтересованные министерства. Свои предложения по законопроектам, необходимым для трансформации почтовых отделений, эти ведомства, как планирует «Почта России», должны предоставить уже к 1 сентября. Однако пока, как показал опрос «Известий», ни одно министерство не готово сообщить о согласовании концепции, что ставит под сомнение возможность реализации проекта с 2020 года. Кроме того, как сообщил «Известиям» источник, знакомый с обсуждением документа, большая проблема может возникнуть с финансированием грандиозных планов «Почты России».

Сельпо, аптека и медпункт

Если коротко изложить содержание концепции «Почты России» (а документ состоит из более 80 страниц), сейчас предприятие столкнулось с вызовом времени — из-за замены традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза. Соответственно, снижается и загрузка почтальонов. Выход — изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тыс. человек. Как указывается в документе, подлинность которого подтвердила пресс-служба «Почты России», из 42 тыс. отделений более 80% могут стать основой для трансформации в «Центры притяжения» — именно так в компании нарекли новый предлагаемый формат.

Помимо профильных «Почта России» хочет оказывать в модернизированных отделениях и финансовые услуги — выдавать кредиты, принимать вклады, обменивать валюту и т.д. А также продавать лекарства и товары народного потребления (в том числе и алкогольные напитки), оказывать государственные (аналог легкого МФЦ), социальные (помощь по хозяйству), медицинские (в частности, телемедицина) и образовательные услуги.

Для этих целей «Почта России» просит изменить сразу пять категорий законодательных актов, включая закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, чтобы «продавать товары, требующие получения лицензии через инфраструктуру «Почты России». Какие спиртосодержащие напитки планирует реализовывать компания, в концепции не уточняется, однако упоминание закона «О регулировании…» свидетельствует о том, что ограничений для себя «Почта» не ставит. О том, что предприятие хотело бы продавать в своих отделениях пиво, в интервью «Известиям» уже рассказывал гендиректор госкомпании Николай Подгузов. Как пояснили «Известиям» в Минфине, «по закону розничная продажа алкогольной продукции подлежит лицензированию, за исключением пивоваренной продукции (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха)».

Непрофильные расходы

Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.

Впрочем, как следует из концепции, «Почте России» хочется оказывать профильные и непрофильные услуги не только на базе существующей инфраструктуры. Документ предусматривает три новых формата: ППС (пункт почтовой связи) на арендованных площадях, ПОПС (передвижные отделения) и МОПС (модульные отделения). Естественно, такой подход подразумевает значительные вложения. Например, ПОПС — это спецтранспорт (на базе автомобилей УАЗ-ЗЗОЗ), оценочная стоимость которого составляет 2,2 млн рублей за единицу. Как указывается в концепции, такие отделения на колесах могут оказывать почтовые, финансовые и коммерческие услуги в селах с населением до 500 человек. МОПС напоминает по виду павильон (5 кв. м) с оценочной стоимостью в 1,7 млн рублей.

«Для обоснования запрашиваемого финансирования была подготовлена «Справка по вопросу о докапитализации ФГУП «Почта России» в целях модернизации и технического оснащения отделений почтовой связи в малонаселенных пунктах» для Минфина», — отмечается в концепции. Кроме того, если говорить о медицинских услугах, то тут предприятие планирует привлечь финансирование из фонда ОМС и региональных бюджетов.

Вопрос денег

Источник, знакомый с ходом обсуждения документа, сообщил «Известиям», что проблемы в согласовании могут возникнуть с Минфином, поскольку «Почта России» хочет получить из бюджета значительные средства на развитие непрофильной для нее деятельности. Он также усомнился, что к 1 сентября концепция пройдет согласование и будут подготовлены законопроекты, которые еще и нужно успеть принять до конца года, чтобы с 2020-го началась реализация планов госкомпании. В такие сроки это просто нереально с точки зрения принятой процедуры, уточнил собеседник «Известий».

В Минфине не стали комментировать вопрос о том, какое заключение ведомство подготовило на документ. В Минкомсвязи (куратор «Почты России») «Известиям» сообщили, что знакомы с концепцией. Хотя, как рассказал директор департамента координации деятельности отраслевых организаций ведомства Алексей Доронкин, документ пока не согласован.

— В целом предложения «Почты России», в том числе законодательные инициативы, заслуживают внимания, но требуют тщательной проработки с участием отраслевых федеральных органов исполнительной власти, — сказал представитель Минкомсвязи и добавил, что ведомство придерживается позиции, что вопрос о финансировании проекта нужно рассматривать отдельно от предложения по докапитализации создаваемого АО «Почта России».

По словам Алексея Доронкина, «министерство поддерживает предложение об увеличении уставного капитала создаваемого АО «Почта России» за счет бюджетных источников в целях модернизации и технического оснащения отделений почтовой связи». Позиция Минкомсвязи по данному вопросу была направлена в правительство России, добавил он.

То есть расходы на реформу «Почты» могут превысить 85 млрд рублей. Но не только согласование финансирования может стать проблемным для проекта, отметил источник «Известий». Например, в документе не указывается, каким образом «Почта России» планирует оказывать банковские услуги, особенно в небольших населенных пунктах, будет ли привлекать Почта Банк или делать это самостоятельно, получив банковскую лицензию. Последний вариант вызывает массу вопросов -— начиная от того, как Центробанк будет регулировать такое многопрофильное предприятие, и заканчивая потребностью в инфраструктуре, необходимой для работы с деньгами.

В Центробанке не стали комментировать подобные нюансы, сославшись на то, что не обсуждают действующих и потенциальных участников рынка, коим станет «Почта России», если захочет получить банковскую лицензию. Пресс-службы Минэкономразвития и Минздрава на запросы «Известий» не ответили. Пресс-служба правительства сообщила, что пока документ в кабмин не поступал.

Анна КАЛЕДИНА

