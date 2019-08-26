26.08.2019 09:30 370

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу председателя совета директоров ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги" Евгения Бернштама, арестованного 5 июля, на наличие долга перед ОАО КБ "Маст-банк" в размере 343,4 миллиона рублей, говорится в материалах суда.

Бизнесмен обжаловал в апелляционной инстанции определение арбитражного суда Москвы, когда в реестр его требований была включена задолженность перед эти банком.

Кроме того, временный управляющий "Домашних денег" в августе отказался от заявления об аресте находящихся и поступающих денежных средств на расчетные счета организации.

Управляющий Михаил Чернышев обжаловал в апелляции определение столичного арбитража от 10 июня, когда ему было отказано в требовании об аресте. Однако после подачи жалобы в апелляционную инстанцию поступило ходатайство об отказе от нее.

Ранее управляющий сказал, что арест денежных средств предотвратит причинение значительного ущерба и нарушение прав и законных интересов кредиторов ООО, исключив возможность затруднения или прекращения сопровождения процедуры банкротства должника из-за отсутствия у него средств, достаточных для финансирования настоящей процедуры.

Ходатайство управляющего не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права и законные интересы конкурсных кредиторов, посчитал арбитраж. Также суд отметил, что управляющим не доказан факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах микрофинансовой организации.

Кузьминский суд Москвы 5 июля арестовал руководителя микрофинансовой организации Бернштама, ему инкриминируют часть 4 статью 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению АКБ "Русский трастовый банк" ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Однако Бернштам оспорил в апелляции это определение, указав на "необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайства об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в нем его представителя".

В мае апелляционный суд отклонил жалобу Бернштама на введение в отношении него процедуры реструктуризации долгов гражданина.

Апелляционная инстанция отметила, что "ни одна из причин, указанных в ходатайстве должника, не является для суда безусловно уважительной". Вопрос об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства об отложении слушания дела решается судом с учетом всех обстоятельств дела и представленных заявителем ходатайства документов по своему внутреннему убеждению.

В производстве суда находятся на рассмотрении заявления Центрального банка (ЦБ) РФ и банка "Интеркоммерц" о банкротстве МФО "Домашние деньги".