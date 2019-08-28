28.08.2019 17:00 512

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил задолженность председателя совета директоров ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги" Евгения Бернштама, арестованного 5 июля, перед ООО "Коммерческий банк "Интеркоммерц" в размере 2,8 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Бизнесмен обжаловал в апелляции определение Абитражного суда Москвы от 1 июля, когда эта задолженность была включена в реестр требований кредиторов Бернштама. Банк "Интеркоммерц" также является заявителем по делу о банкротстве "Домашних денег".

Кроме того, временный управляющий "Домашних денег" в августе отказался от заявления об аресте находящихся и поступающих денежных средств на расчетные счета организации.

Управляющий Михаил Чернышев обжаловал в апелляции определение столичного арбитража от 10 июня, когда ему было отказано в требовании об аресте. Однако после подачи жалобы в апелляционную инстанцию поступило ходатайство об отказе от нее.

Ранее управляющий сказал, что арест денежных средств предотвратит причинение значительного ущерба и нарушение прав и законных интересов кредиторов ООО, исключив возможность затруднения или прекращения сопровождения процедуры банкротства должника из-за отсутствия у него средств, достаточных для финансирования настоящей процедуры.

Ходатайство управляющего не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права и законные интересы конкурсных кредиторов, посчитал арбитраж. Также суд отметил, что управляющим не доказан факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах микрофинансовой организации.

Арест и банкротство Бернштама

Кузьминский суд Москвы 5 июля арестовал руководителя микрофинансовой организации Бернштама, ему инкриминируют часть 4 статью 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению АКБ "Русский трастовый банк" ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Однако Бернштам оспорил в апелляции это определение, указав на "необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайства об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в нем его представителя".

В мае апелляционный суд отклонил жалобу Бернштама на введение в отношении него процедуры реструктуризации долгов гражданина.

Апелляционная инстанция отметила, что "ни одна из причин, указанных в ходатайстве должника, не является для суда безусловно уважительной". Вопрос об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства об отложении слушания дела решается судом с учетом всех обстоятельств дела и представленных заявителем ходатайства документов по своему внутреннему убеждению.

Проблемы микрофинансовой компании

В производстве суда находятся на рассмотрении заявления Центрального банка (ЦБ) РФ и банка "Интеркоммерц" о банкротстве МФО "Домашние деньги".

В июне 2018 года МФО "Домашние деньги" по инициативе консультанта из аудиторско-консалтинговой фирмы КПМГ предложила держателям облигаций план реструктуризации выплат по облигациям. Он основывался на прогнозе по сборам от портфеля выданных займов и обязательстве КПМГ по поиску стратегического инвестора в проект.

"Вместе с тем план реструктуризации облигаций никоим образом не учитывал интересов кредиторов другого типа — как юридических, так и физических лиц, — заключивших с компанией договоры займа. Эти кредиторы посчитали инициативы КПМГ нарушающими их права и действия в интересах лишь одной группы кредиторов", — говорится в сообщении МФО.

Для предотвращения возможных судебных действий со стороны этой группы кредиторов компанией был проведен целый ряд переговоров, МФО намерена вернуть все заимствования с учетом интересов каждой группы кредиторов, сообщила тогда организация.