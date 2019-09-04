04.09.2019 15:00 431

«Ростелеком» проведет допэмиссию акций в рамках консолидации Tele2, и по ее итогам ВТБ станет владельцев порядка 17% акций госкомпании. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил глава кредитной организации Андрей Костин, передает ТАСС.

«Было решено, что часть сделки делается наличными деньгами, а часть — привлекаются деньги за счет допэмиссии. Допэмиссия частично будет выкуплена банком ВТБ. В итоге банк станет владельцем некого пакета, наверное, процентов 17 мы получим «Ростелекома», — сказал он.

По его словам, банк перейдет из некотируемых акций Tele2 в в котируемые акции «Ростелекома». Костин отметил, что на допэмиссию госкомпания пошла из-за риска увеличения долговой нагрузки в результате сделки по Tele2.

«Мы надеемся, что сделка будет завершена до конца этого года. Сейчас очень важная стадия», — добавил глава банка (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что в ближайшие недели президент должен будет подписать указ, который, в частности, будет регулировать государственную долю в «Ростелекоме», за ним последуют соответствующие директивы правительства и решения коллегиальных органов.

В пресс-службе «Ростелекома» отказались комментировать параметры сделки, сославшись на ожидания правительственной директивы для совета директоров.

«Ростелеком» владеет 45% «Т2 РТК Холдинга», остальной пакет принадлежит Tele2 Russia Holding AB. Этой компанией владеет консорциум из группы ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банка «Россия» (10%) Юрия Ковальчука.

О возможном вхождении ВТБ в «Ростелеком» Костин говорил в марте. Тогда он сообщал, что уже есть «базовое принципиальное одобрение правительства на самом высоком уровне», согласно которому ВТБ «скорее всего, получит какие-то акции» «Ростелекома». Госкомпания, в свою очередь, обсуждала идею получения полного контроля над Tele2 еще летом 2017 года.

Анна ТРУНИНА