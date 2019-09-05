05.09.2019 09:00 350

Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата, изученные РБК.

Показатель неформальной занятости подвержен ярко выраженной сезонности — весной и летом он всегда возрастает, поскольку значительная часть неформальных работников заняты в сельском хозяйстве. Но сравнение с тем же кварталом прошлого года все равно дает прирост показателя на 566 тыс. человек, или 3,9%.

В результате доля неформально занятых в экономике увеличилась год к году на целый процентный пункт. Она достигла наивысшего значения с 2016 года, когда российская экономика выбиралась из рецессии.

Каждый пятый в тени

По итогам второго квартала 2019 года количество занятых в неформальным секторе составило 15,25 млн человек.

Всего же во втором квартале количество занятых россиян составило 71,6 млн. То есть в неформальном секторе работает каждый пятый россиянин.

В неформальном секторе трудится больше мужчин (8,36 млн), чем женщин (6,89 млн).

2016 год был рекордным по размеру неформального сектора по крайней мере с 2006 года (более ранние данные Росстата недоступны). По итогам 2016 года количество занятых в неформальной экономике было почти таким же, как сейчас, — 15,4 млн человек, что составляло 21,2% от общего количества занятых. Максимальным в тот год был показатель за третий квартал — 22,3%, или 16,3 млн человек.

Росстат понимает под занятыми в неформальном секторе людей, которые работают по меньшей мере в одной организации, не зарегистрированной в качестве юридического лица. В статистику входят и те, для кого эта работа является основной, и те, для кого она дополнительная.

Это, в частности, индивидуальные предприниматели и те, кто работает у них по найму, самозанятые, фермеры, члены семьи, которые помогают своим родственникам в бизнесе, и т.д. Сотрудники юридических лиц, с которыми не оформлен трудовой договор или которые получают серую зарплату, не включаются в учет неформальной занятости.

Как ранее писал РБК, Росстат рассчитывает численность неформально занятых как разницу между числом всех занятых в экономике (то есть выполняющих какую-либо деятельность за плату) и количеством рабочих мест, замещенных у юридических лиц. Первый, широкий, показатель определяется косвенно — по опросам населения. Второй — прямым путем, из отчетности компаний.

Неофициальная работа по найму

Для подавляющего большинства (14,2 млн) работа в неформальном секторе является единственной. Лишь чуть более 1 млн человек совмещают ее с официальным трудоустройством.

Из тех, у кого основная работа неофициальная:

9,4 млн человек работают по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в фермерском хозяйстве;

3,6 млн человек трудятся в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица (в том числе самозанятые);

1,1 млн человек зарабатывают на собственном домашнем хозяйстве, охотой или рыбной ловлей.

Профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский связывает рост доли неформального сектора с сокращением малого бизнеса. «Сравните с числом закрываемых бизнесов, малых предприятий. Кто-то переходит в микропредприятия, а кто-то завязывает с государством и становится самозанятым», — пояснил он.

По данным Росстата, количество малых предприятий, включая микропредприятия, сократилась в 2018 году на 3,3% по сравнению с 2017 годом. А количество только малых предприятий в первом квартале 2019 года сократилось почти на 7% с конца 2018 года.

Директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида считает, что говорить о какой-то тенденции роста доли неформальной экономики рано. «Изменения не совсем существенные. Есть небольшой переток работников, занятых в ООО, различных юрлицах, в индивидуальные предприниматели. Они более выгодное положение видят в этом статусе», — сказал он.

Где больше всего работают неофициально

Сильнее всего неформальная занятость развита в республиках Северного Кавказа: Чечне (65,5% от всего занятого населения), Ингушетии (50%), Кабардино-Балкарии (49,6%), Дагестане (43,7%).

Чуть меньше доля неофициально работающих в Республике Алтай и в Крыму (по 41,3%), на Ставрополье (41,6%), в Бурятии (40,5%).

Меньше всего доля занятых в неформальном секторе в Санкт-Петербурге (10%), Ханты-Мансийском автономном округе (9,7%), Хабаровском крае (9,4%), Мурманской области (8,6%), Ненецком (8,4%) и Ямало-Ненецком (7,6%) автономных округах, в Москве (4,1%) и на Чукотке (1,2%).

Большая доля неформального сектора в республиках Северного Кавказа обусловлена недостаточным количеством официальных рабочих мест, поясняет Кордонский. «Там просто работать негде, официальной работы просто нет. И в то же время безработных там нет. То есть люди трудятся, но не ставят об этом в известность государство», — отмечает он.

Особенность Крыма заключается в том, что население полуострова в значительной части занято в обслуживании курортной зоны. А в гостиничном бизнесе зачастую не принято оформлять сотрудников официально, говорит эксперт.

Анна ГАЛЬЧЕВА