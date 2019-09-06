06.09.2019 08:10 308

В России впервые прошла оплата товара через Систему быстрых платежей (СБП) с использованием динамического QR-кода, сообщает «Коммерсант». Частные клиенты Промсвязьбанка и СКБ-Банка с помощью мобильных приложений кредитных организаций сделали покупки. Прием платежей через СБП осуществляет банк «Русский Стандарт».

Банки отмечают большой спрос со стороны торгово-сервисных предприятий на подключение к СБП — у клиентов появится новый удобный инструмент расчетов, также комиссия банка через СБП меньше, чем в классическом эквайринге. Динамический QR-код будет особенно востребован при оплате нескольких товаров и услуг, а статический — будет более удобен для малого бизнеса или для крупных компаний.

При этом банкиры считают, что для полноценного запуска СБП как минимум необходимо присоединение всех 11 системно значимых банков. В настоящее время к СБП подключены лишь девять из них.