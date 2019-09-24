Для миллионов людей по всему миру кроссовки перестали быть исключительно спортивной обувью. Теперь в них ходят и на работу, и на свидание, и на красную дорожку. В определенных кругах они стали больше, чем просто обувью. Это показатель статуса, способ самовыражения. Страсть одних людей быстро превратилась в прибыльный бизнес для других. Модные пары от известных дизайнеров и музыкантов исчезают из магазинов за считаные минуты. Предприимчивые граждане приобретают их за десятки тысяч рублей, чтобы затем продать за сотни. Как устроен этот бизнес и кто делает состояние на кроссовках, разбирались «Известия».

Чаще всего лимитированные модели, интересные коллаборации и просто ожидаемые модели кроссовок поступают в магазины в ограниченном количестве. Проще всего их приобрести либо в интернете, либо в крупных точках продаж, которые чаще всего расположены в мегаполисах.

С огромным успехом в Россию пришли кроссовки Yeezy Boost 350, разработанные Adidas вместе с рэпером Канье Уэстом. Первые поставки были в ограниченном количестве и всего в нескольких точках. Более того, просто прийти в магазин и приобрести пару можно было не везде. Чтобы избежать давок и беспорядков, многие устроили только онлайн-продажу или розыгрыши.

Там, где офлайн-покупка все-таки была возможна, люди стали собираться уже за несколько суток. Ночевки около магазина и многодневные стояния в очереди ценители кроссовок — сникерхеды — называют кемп. Чаще всего очередь состоит из молодежи — студентов и школьников. По оценкам экспертов, именно на них ориентируются сейчас многие известные бренды. Молодые люди активно интересуются модой, а их покупательная способность на удивление высока.

«Я узнал об этих кроссовках благодаря Канье. Изначально я был его лютым фанатом, для меня он гений, божество. И чтобы как-то приобщиться к нему, я пришел сюда и стою чуть больше суток.Вообще я из Петербурга. В Петербурге во всех магазинах тоже устроили лотерею, так что «Цветной» — единственное место в России, где можно вот так постоять. Людям ведь всегда нужен эксклюзив, что-то, что отличает их от других», — рассказывал журналистам один из участников кемпа.

Но не все дежурят у магазина из-за любви к моде или исполнителю. Для 90% тех, кто стоит в очереди, покупка этих кроссовок — просто выгодное вложение. Уже на выходе из магазина они продают обувь в несколько раз дороже. А более терпеливые, дождавшись, когда спадет первая волна ажиотажа, продадут пару и в десятки раз дороже.

«Стоимость на ресейле формируется по обычным законам рынка. Чем больше спрос на пару, тем она дороже. Поэтому чаще всего речь идет о лимитированных вещах. Вышло в мире 100 тыс. пар, а желающих их носить — миллион, допустим. Не все будут стоять в очереди сутками без всякой гарантии того, что успеют приобрести товар. Им проще переплатить и спокойно взять те же Yeezy с рук», — рассказывает «Известиям» Антон, в свое время занимавшийся ресейлом.

Но и перекупщики бывают разные. Для большинства это и занятное времяпрепровождение, возможность общения, а заодно и небольшого заработка. «Большинство в таких живых очередях — школьники. Они заняли у родителей деньги, их надо быстро вернуть. Они купили кроссы и здесь же в очереди продают их, пусть всего на пару тысяч дороже. Для них это уже прибыль», — говорит Антон.

Сам молодой человек кемпов избегает. «Для себя смысла стоять в очереди не вижу. Эту систему всё равно держит группа людей, их человек 7–8, такие стражи очереди. У них есть связи с магазином, они первыми узнают о релизе. Им доверяют вести список тех, кто в очереди. Естественно, первые в нем всегда они сами», — делится с изданием Антон.

Сам он предпочитает делать «долгосрочные вложения». Иногда обувь выходит не в сезон. Например, белые текстильные кроссовки зимой приобретают значительно реже. Купив такую модель по низкой цене, ресейлер уже через полгода перепродаст ее в два раза дороже.

Избежать дежурства у дверей магазинов можно и в случае, если есть выход на заграничные рынки. «Лимитированные пары лучше всего выходят в Штатах и Европе. Через них, конечно, удобнее. Некоторые сайты и приложения не позволяют сделать заказ из России, но ты просто меняешь адрес на телефоне, а дальше заказываешь через бандероль. Иногда достаточно просто лично прийти в магазин. Знакомый был в Праге на релизе Yeezy-ков (Yeezy Boost 350. — Прим.ред.), так там всем было на них насрать. На раффл (розыгрыш. — Прим.ред) даже никто не зарегался, и пары просто поставили на продажу. Он купил и распродал в России всё — с наценкой, естественно».

Точных подсчетов, какой процент рынка сейчас занимают перекупщики, в России нет. Однако, если учесть, что уже через час после релиза найти лимитированные кроссовки можно разве что на сайтах и в пабликах ресейлеров, становится понятно, что это значительный сегмент. При этом средний заработок большинства перекупщиков не превышает 5 тыс. рублей.

Видя успех некоторых моделей, фирмы могут сделать их перевыпуск, тем самым разрушив планы тех, кто хотел «придержать» кроссовки и затем продать подороже. Нередки и случаи, когда реальный спрос на модель оказывается значительно ниже ожидаемого. В таких случаях незадачливый ресейлер вынужден или оставлять кроссовки себе, или отдавать их за сумму, которая может быть даже ниже первоначальной.

Настоящие доходы такая работа приносит лишь ограниченному кругу людей. Профессиональные ресейлеры — это узкая и закрытая группа. Они состоят в чатах, где делятся друг с другом информацией о всех важных событиях этого сегмента рынка. Их участники чаще всего хорошо знакомы между собой, у них уже отработаны алгоритмы и завязаны все необходимые связи как с магазинами, так и со звездными клиентами.

Доходы таких ресейлеров могут превышать и 100 тыс. рублей в месяц. Один из таких людей — Вячеслав (имя изменено. — Прим.ред.). «Ресейл разделяется на две ветви: онлайн и офлайн. Я занимаюсь исключительно онлайном», — рассказывает «Известиям» молодой человек.Отличное понимание интернет-среды и навыки программирования позволили ему быстро найти свою нишу. «Обычно количество пар делят на онлайн-продажу и на раффлы-лотери. В раффлах я не выигрываю, а вот онлайн выкупить нужную пару успеваю очень часто. Я умею находить всякие обходы на сайтах, разные фишки придумываю, использую ботов. Первая хорошая пара принесла мне больше 40 тыс. чистыми», — вспоминает Вячеслав.

Когда дела пошли в гору, молодой человек создал свою закрытую группу. Попасть в нее, как и в другие подобные сообщества, сложно, а серьезно работать вне таких объединений и вовсе невозможно, считают ресейлеры.

«По-настоящему ресейлом занимаются максимум человек 50. Остальные — на 90% школьники, которые получают с продажи пару тысяч и потом хвастаются друзьям, что они ресейлеры. Не надо думать, что это легкий доход. Легко — только взять никому не нужную пару, а чтобы заработать, как и везде, нужно головой думать», — уверен молодой человек.

Основные площадки для перепродажи — eBay, «Авито», Grailed, StockX, themarket и группы «ВКонтакте». Наиболее популярны в России — две последние. Выбор товаров там огромен и пополняется ежедневно. И хотя организаторы уверяют, что подделок у них нет, уследить за всем, что публикуют пользователи, они не в состоянии.

«Производство реплик класса люкс уже опережает рынок легальных товаров, —рассказывает «Известиям» Альберт Осканов, сооснователь и генеральный директор маркетплейса Oskelly.ru. — По данным исследования компании BrandMonitor, его объем составляет 280 млрд рублей, из которых онлайн-продажи достигают 84 млрд рублей. Треть из них осуществляется в социальных сетях и на маркетплейсах».

Такого же мнения придерживается и Алексей Юшин, занимающийся проверкой вещей на оригинальность, или легитчеком. «У Китая есть целые заводы, производящие копии Yeezy Boost. Они делают идеальные копии: швы, ярлыки. Определить, что это паль, очень сложно. Люди покупают их в Китае, а потом втюхивают по высокой цене как оригинал», — объясняет молодой человек.

Видя растущий рынок неоригинальной продукции, Алексей и решил запустить свой паблик, который помогал бы пользователям оценивать качество товара перед покупкой. «Сначала я работал в паблике, который косвенно занимался легитчеком. Главным образом это был новостной источник, где хейтили паль. Люди к ним обращались, а я проверял, оригинальная вещь или нет. Через полгода паблик стал уходить в другую стезю, а у меня уже были и знания, и база данных, и контакты, и полезные знакомства. Со всем этим я и стал два года назад запускать свой паблик», — вспоминает Юшин.

Услуги таких экспертов оказались востребованы. Кто-то хотел проверить свой гардероб на наличие подделок, а кто-то предостеречь себя от обмана при покупке. «Мы оказывали и услуги с выездной проверкой. Ездили с покупателем к продавцу, смотрели пару, потом отходили с покупателем и говоришь свое мнение. То, что у них происходит дальше, нас не должно волновать. Продавцу мы ничего не доказываем, они могут начать так убалтывать, что сам начинаешь сомневаться. Смотришь, вроде и одет хорошо, и говорит хорошо. Но нужно помнить, что сам-то он одет, может, и не в паль, а продает паль», — рассказывает молодой человек.

Первое время свои услуги их команда предоставляла бесплатно. Когда стало ясно, что процесс отнимает слишком много времени и сил, попытались поставить проект на коммерческие рельсы. Доходы оказались небольшими, в команде стали возникать разногласия, и паблик пришлось закрыть, как надеется Юшин, временно.

Потребность людей в таких экспертах тем не менее не отпала. Сегодня свои услуги по легитчеку предлагают многие паблики. Как рассказывают сникерхеды, найти того, кто действительно разбирается, можно, достаточно прочитать отзывы, которые есть в большинстве крупных сообществ.

Иногда определить подделку можно и по одной фотографии, а порой не обойтись без полноценной проверки товара в жизни. И если тому, кто в этом разбирается, справиться с задачкой еще можно, то новичку в мире кроссовок будет куда сложнее. «Обращать внимание нужно на всё. Например, ярлык, — советует Юшин. — Раньше модели выпускали, где смазан шрифт, не пробивается код, в размере не так поставили цифру или не так шов пришили. Сейчас всё сложнее, нужно смотреть и на стельку — она у большинства моделей особенная, со своим логотипом, выемками, надрезами, и даже обращать внимание на коробку. Иногда даже ее качество играет роль».

В условиях, когда на подделки можно наткнуться даже в крупнейших магазинах, знатоки советуют тем, кто решился на покупку дорогостоящей вещи, подходить к процессу разумно. Прежде чем брать товар с рук, можно как минимум обратиться к сообществам любителей модной обуви. Часто там можно найти и полезные советы, и рекомендации легитчекеров, и черные списки сайтов, где продаются подделки.

Мария РУБНИКОВИЧ