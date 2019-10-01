01.10.2019 22:13 321

В Новосибирске суд не отпустил из колонии бывшего заместителя управляющего местным филиалом банка ВТБ Ирину Долгову, отбывающую наказание за хищение у кредитной организации более 1,1 млрд руб. Остаток срока — пять с половиной лет — она просила заменить принудительными работами. В этом заключенную поддержала администрация колонии, которая дала ей самую лестную характеристику: в швейной бригаде у экс-банкирши один из самых высоких уровней производительности труда, к тому же она участвует в концертах и читает прессу в библиотеке.

Новосибирский областной суд признал законным решение Октябрьского райсуда, отказавшего экс-банкирше Ирине Долговой в замене неотбытой части тюремного срока принудительными работами. Об этом "Ъ" рассказал старший прокурор апелляционного отдела региональной прокуратуры Павел Дзюба.

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