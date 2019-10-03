03.10.2019 11:06 182

Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия». Это больше, чем за предыдущие 5 лет. Список крупных получателей кредитов в ведомстве не разглашают, но по данным экспертов, в их число войдут Турция, Индия и Иран.

Давай-давай

Деньги зарубежным заемщикам требуются для завершения совместных проектов с российскими партнерами, следует из материалов Минфина. Кроме того, будут профинансированы покупатели российской продукции.

При этом РФ вернет себе в 2020–2022 годах от выданных ранее кредитов значительно меньше — 370 млрд рублей ($5,4 млрд).

Сама Москва будет брать в долг меньше, чем давать взаймы: 640 млрд рублей или $9,7 млрд. При этом лишь $700 млн Россия планирует привлечь в виде прямых кредитов от иностранных правительств или организаций, следует из материалов к бюджету. Занимать наша страна будет главным образом за счет размещения облигаций на иностранных площадках.

Боливар и не то выдержит

На данный момент задолженность других стран перед Россией составляет около $35 млрд, заявлял замминистра финансов Сергей Сторчак в сентябре. География должников неизвестна. В Минфине на просьбу «Известий» ее уточнить сообщили, что не станут раскрывать данные, касающиеся отношений с другими странами.

Согласно информации в публичном доступе, крупнейший должник России — Белоруссия. По данным Минфина этой страны, долг перед Россией — около $7,5 млрд. Из государств дальнего зарубежья больше всего кредитов выдано Венесуэле. Боливарианская Республика должна России $3,5 млрд, оценивал ранее президент Владимир Путин.

Просроченная задолженность правительств других государств перед Российской Федерацией за 2017 год выросла на $3,5 млрд (36%) и на начало 2018 года составила $13 млрд, констатировала ранее Счетная палата в материалах к проекту федерального бюджета на предстоящую трёхлетку. Это связано с «неоплатой странами-дебиторами соответствующих платежей, установленных межправительственными соглашениями». Аудиторы не раскрыли, какие страны просрочили долговые платежи в адрес России.

Ранее на вопрос о рисках невозврата займов в Минфине отвечали, что вероятность «неисполнения обязательств по кредитам существует даже в отношении надежных заемщиков».

Обычные кредиты Россия дает только в качестве помощи близким странам, поэтому большая часть из 1 трлн рублей, который Россия резервирует под выдачу в долг, будет относиться к экспортным кредитам, уверен руководитель направления «Финансовые рынки» Экономической экспертной группы Игорь Беляков. Чаще всего такие займы берут развивающиеся страны.

Резкий рост программы межгосударственного кредитования связан, в частности, с российско-турецким проектом строительства АЭС «Аккую» на южном побережье Турции, полагает научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов. Ее заявленная стоимость — $20 млрд. Недавно стало известно о выдаче турецкими регуляторами разрешения на строительство, таким образом, в следующем году, скорее всего, начнется непосредственно возведение объектов, уверен Андрей Фролов.

Ставки по межгосударственным займам ниже рыночных, их минимальный размер рекомендует специальная группа в Организации экономического сотрудничества (ОЭСР), предположил Игорь Беляков. Эксперт указал, что ряд стран, планирующий бороться за новые рынки сбыта, готов демпинговать и предоставлять экспортные кредиты под очень низкий процент. Например, именно таким образом Китай пытается заполучить африканские рынки. В целом процент по таким займам не превышает 5%, писали ранее СМИ.

Другой крупный российский проект за рубежом, предусматривающий межгосударственное кредитование — АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад в Индии. О планах профинансировать индийское правительство на $4,2 млрд объявлял на ПМЭФ-2017 года министр финансов Антон Силуанов.

Кроме этого, в начале года было объявлено о том, что иранский парламент одобрил получение $5 млрд от российского правительства в виде кредита на строительство инфраструктуры, прежде всего в области атомной энергетики, передавали местные новостные агентства. В 2015 году глава Минэнерго Александр Новак в ходе визита в Тегеран заявил, что согласованы совместные проекты примерно на $40 млрд.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Инна ГРИГОРЬЕВА