07.10.2019 13:00 197

России необходимо реформировать налогообложение нефтяной отрасли для ввода в эксплуатацию нерентабельных на данный момент резервов объемом около 10 миллиардов тонн и избежания падения добычи в ближайшие годы, сказал в интервью Рейтер министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам Новака, Россия, у которой достаточно запасов нефти для поддержки текущего уровня производства на протяжении более 50 лет, может поддержать и даже немного увеличить добычу, если скорректирует налоги.

"У нас самая высокая нагрузка для нефтяной отрасли в мире. В среднем она составляет 68-70% от выручки. А если брать месторождения в Западной Сибири, которые не имеют никаких льгот, — там нагрузка составляет 85% от выручки", — сказал Новак.

Россия долгое время была крупнейшим в мире производителем нефти, опережая Саудовскую Аравию, однако в прошлом году на первое место вышли США, чья добыча в последние годы взлетела благодаря сланцевому буму.

Расходы на добычу нефти в России выше, чем в Саудовской Аравии, но ниже, чем в США, благодаря относительно слабому рублю, достаточной легкости извлечения запасов и относительно невысокой стоимости нефтесервисов.

Добыча нефти в РФ в последнее десятилетие неоднократно превышала прогнозы, несмотря на ожидания замедления на зрелых месторождениях Западной Сибири, однако Новак сказал, что повышательный тренд может вскоре сойти на нет.

"У нас запасы большие, но половина из них сегодня при существующей фискальной системе нерентабельны. Существующая финансовая политика существенно нарастить добычу не позволяет", — сказал он.

Как и многие другие производители, Россия сильно зависит от нефтегазовых доходов, и министерство финансов неоднократно возражало против снижения налогов в нефтяной отрасли.

"Если не менять налоговую систему и не стимулировать разработку действующих месторождений, в Западной Сибири и Арктике, мы уже через несколько лет не сможем поддерживать существующий уровень добычи", — сказал Новак.

По его словам, США способны конкурировать с такими производителями, как Россия, благодаря крайне низкой стоимости кредитов и тому что облагают налогами преимущественно прибыль компаний, а не на выручку или уровни добычи, как в РФ.

Новак сказал, что предлагает расширить применение налога на добавленный доход вместо налога на добычу полезных ископаемых, основанного на объемах добычи, а не на рентабельности проекта.

Он добавил, что Россия также должна предоставлять налоговые льготы на геологоразведочные работы, разработку небольших месторождений и передовые технологии нефтедобычи, позволяя амортизировать и вычитать эти расходы из НДПИ.

Эти меры позволят нарастить маржу прибыли производителей на $3-$5 за баррель, сделать российскую нефть более конкурентоспособной и ввести в эксплуатацию до 10 миллиардов тонн новых резервов, которые при текущих ценах могли бы принести России дополнительные $4 триллиона.

Россия сокращает добычу нефти в тандеме с ОПЕК с 2017 года, и, по словам Новака, это позволило удержать цены на уровнях, стимулирующих инвестиции в новые месторождения.

Новак сказал, что в долгосрочной перспективе цены на нефть останутся вблизи текущих уровней в $50 за баррель, поскольку рост добычи в США и других странах нивелирует повышательное воздействие потерянных объемов производства в Иране и Венесуэле и таких событий, как сентябрьские атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру.

"Все про $100 давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50. Бюджет в 2019-м у нас сверстан исходя из цены $43-45 за баррель", — добавил он.

Перевела Марина БОБРОВА



