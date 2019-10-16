16.10.2019 13:00 331

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.

О том, что Сбербанк планирует заняться краудлендингом — онлайн-кредитованием проектов физическими лицами — в начале 2019 года сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Проект должен был заработать еще в первом квартале 2019-го. В рамках работы платформы, как анонсировал Ведяхин, Сбербанк будет предлагать оценку рисков по предложенным для инвестирования проектам. «И в большинстве случаев Сбербанк будет соинвестором в это юрлицо. Таким образом, человек, обычный клиент, будет понимать меру риска, которую он может принимать», — отмечал он.

Как следует из описания на сайте, чтобы стать инвестором, нужно быть резидентом России, иметь открытый счет в Сбербанке и быть старше 18 лет. Минимальная сумма инвестирования — 5 тыс. руб., максимальная — 1 млн руб. Инвесторы могут вкладывать средства в неограниченное количество проектов сроком от трех до 18 месяцев. Доходность может составить от 16% до 22% годовых, с дохода необходимо платить НДФЛ. Чтобы зарегистрироваться как заемщик, необходимо иметь аккаунт в «Сбербанк Бизнес Онлайн» (система для малого и среднего бизнеса).

Корреспондент РБК попытался выбрать проект для инвестирования, но пока проектов для вложений нет.

Оператором инвестиционной платформы выступает ООО «Технологии кредитования», которое на 100% принадлежит Сбербанку. Гендиректором оператора является Сергей Четвериков — начальник управления кредитных продуктов малого и среднего бизнеса Сбербанка.

Как уточнил представитель Сбербанка, «платформа работает в тестовом режиме с ограниченной функциональностью, потому детальные комментарии преждевременны».

Что такое краудлендинг

Краудлендинг — способ коллективного добровольного финансирования. На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить деньги заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта. Онлайн-площадки выступают посредниками, которые берут комиссию за свои услуги. Они же могут проводить анализ заемщиков. Доходность при краудлендинге в отличие от банковских вкладов не гарантирована и зависит от того, «взлетит» ли проект (если нет, заемщик может допустить дефолт).

В отличие от краудлендинга на краудфандинговых платформах инициаторы сбора средств ищут финансирование для своих проектов, предлагая тем, кто делает взносы, материальное или нематериальное вознаграждение: статус инвестора, первые экземпляры товара или приглашения на то или иное событие (например, показ фильма, на который собирались деньги).

«Кредо — инвестиционная платформа, которая предоставляет возможность компаниям малого и микробизнеса получить финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. На платформе доступно портфельное инвестирование, при котором инвестиции разбиваются на мелкие суммы и распределяются на несколько займов для снижения рисков», — говорится на сайте площадки Сбербанка.

Отмечается, что компании «проходят проверки и скоринг» и только после этого получают возможность привлекать инвестиции. Инвесторы, в свою очередь, получают информацию о компании из открытых источников, «минимизируя тем самым время на самостоятельный поиск информации и оценку рисков».

Из крупных российских банков в 2015 году свою краудлендинговую платформу уже запустил Альфа-банк: его сервис «Поток» позволяет инвестировать в малый бизнес. В 2019 году банк продал долю в платформе в размере 40% группt инвесторов, которую возглавляют руководители фонда FinTech Capital Юрий Попов и Антон Еременко.

Евгения ЧЕРНЫШОВА

При участии: Антон ФЕЙНБЕРГ