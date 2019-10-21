21.10.2019 17:26 126

В осеннюю сессию депутаты Госдумы могут принять закон о регулировании дистанционной торговли лекарствами, сообщил член Комитета ГД по охране здоровья Александр Петров на пресс-конференции "Лекарства онлайн: жизненно важная опция в условиях цифровизации".

Этот законопроект в первом чтении был принят еще в декабре 2017 года, но затем работа над ним была приостановлена — не в последнюю очередь потому, что его негативно оценили представители профессиональных союзов и аптечного бизнеса. Правда, и сейчас аптеки и интернет-сервисы могут предлагать потребителям услугу бронирования лекарств с возможностью забрать заказ в любой удобной для покупателя аптеке. Но все те минусы, которые видят оппоненты законопроекта в легализации интернет-аптек, при этом тоже никуда не делись. Ведь, по сути, этот сегмент рынка никем не контролируется.

- Разрешение дистанционной торговли может открыть лазейку всякого рода нечистоплотным людям, — заявил "РГ" президент Национальной фармацевтической палаты Александр Апазов. — У нас более 60 тысяч аптек, а в системе Росздравнадзора не так много людей, чтобы обеспечить полный контроль за всеми участниками этого рынка. И кроме того, сами граждане должны быть готовы брать на себя ответственность за свое здоровье. Готовы ли они к этому?

Главная задача законопроекта как раз и состоит в легализации этого "серого" рынка лекарств, заявил Александр Петров.

Но виртуальных аптек в России не должно быть. Торговлей лекарствами могут и должны заниматься только аптеки, которые имеют помещения, профессиональные кадры, склады и все остальные элементы, присущие аптечным учреждениям, подчеркнул депутат. Все эти требования содержатся в Правилах надлежащей аптечной практики (GPP). Например, требуется "холодовая цепь" для препаратов, которые должны храниться при пониженной температуре. Передавать препараты покупателю имеет право только специалист (провизор или фармацевт), который должен обеспечить консультацию по правилам применения и хранения лекарства и т.д.

За скорейшую легализацию дистанционной торговли лекарствами выступают многие объединения пациентов и те из больных, кто нуждается в постоянном приеме препаратов, но не может самостоятельно посещать аптеку. Их вдохновляет то, что дистанционная торговля препаратами разрешена во многих странах. Но ведь неслучайно там возникли и ассоциации, борющиеся с нелегальными продажами лекарств по интернету.

Национальная фармацевтическая палата официально высказала свои опасения по этому вопросу: перед тем, как разрешать дистанционную торговлю, нужно полностью проработать механизмы ее контроля, чтобы максимально обезопасить потребителя. Например, на упаковке лекарства можно легко перебить срок годности. Предполагается, что любой покупатель сможет проверить информацию о любом препарате по вводимой системе маркировки с помощью мобильного приложения. А если это пожилой человек, который не разбирается в современных гаджетах? А кто будет отвечать, если увеличится неправильный прием лекарств или вырастут осложнения от их применения? И кто будет искать мошенников, которые захотят торговать поддельными лекарствами через интернет под видом поставки из-за рубежа?

Позицию фармбизнеса изложил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев: "Интернет — это сегодня главный путь распространения фальсификатов. За доставку лекарств, переданных курьерской компании или самозанятому курьеру, ни производитель, ни аптечная сеть уже не будут нести никакой ответственности. Поэтому к нам как минимум хлынет фальсификат, к тому же препараты будут доставлять курьеры без фармацевтического образования и медкнижки. Так что торопиться с этим начинанием не стоит, должна быть некая этапность, как временная, так и структурная. Необходимо четко прописать правила, кто может заниматься дистанционной торговлей и какова ответственность за нарушения. Здесь крайне важно найти золотую середину".

Нововведение будет иметь пагубные последствия и для малых аптек, считает президент Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. Они просто разорятся. А крупные аптечные сети опасаются, что производители начнут прямые онлайн-продажи лекарств конечным потребителям, чтобы экономить на дилерской марже. И тут впереди окажутся такие "монстры" интернет-торговли, как "Озон", Яндекс или нынешний лидер интернет-заказов лекарств портал Аптека.ру.

Авторы законопроекта все эти проблемы, кажется, учитывают: так, в нем ограничены и каналы поставки лекарств — только из физических аптек, и ассортимент препаратов — только безрецептурные. Но в близкой перспективе, едва появится электронный рецепт, последнее ограничение будет снято.

Это подтвердил и депутат Александр Петров: "Наработав опыт дистанционной торговли безрецептурными лекарственными препаратами, можно будет переходить на дистанционную торговлю определенных групп рецептурных препаратов. Но мы должны понимать — никогда дистанционным образом не должны поставляться психотропные, сильнодействующие и наркотические препараты, спиртосодержащие с процентным содержанием более 25 процентов".

Пожалуй утешает только ответ на вопрос: сколько будет стоить такая услуга? По мнению многих экспертов, в Москве и Санкт-Петербурге никак не меньше 250 рублей — так стоит сегодня в среднем доставка большинства товаров. Средний чек покупки лекарств составляет 350 рублей. Так что для многих людей это окажется дорогим удовольствием.

Но остановить развитие интернет-торговли скорее всего невозможно — молодежь уже не мыслит себе жизни без этих опций. А если остановить бурный поток не получается, самое надежное — ввести его в рамки закона и возглавить.

Ольга НЕВЕРОВА