22.10.2019 17:55 141

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Индекс S&P 500 приблизился к рекордному максимуму в понедельник, поскольку новые признаки прогресса в урегулировании американо-китайской торговой войны толкнули вверх акции секторов, чувствительных к ситуации в торговле и глобальной экономике.

Экономический советник Белого Дома Ларри Кудлоу сказал в понедельник, что пошлины, которые должны вступить в силу в декабре, могут быть отменены, если торговые переговоры продолжат идти хорошо.

Акции технологического сектора, чувствительные к ситуации в торговле, выросли на 1,1%, оказав самую существенную поддержку индексу S&P 500. Бумаги компаний, которые связаны с производством полупроводников и получают значительную часть доходов из Китая, показали особенно уверенный рост. Индекс Philadelphia SE вырос на 1,9%.

Чувствительные к ситуации в экономике энергосектор и финансовый сектор возглавили рост в процентном выражении среди секторов S&P 500. Бумаги энергетических компаний выросли на 1,9%, а финансовых — на 1,4%.

В то же время бумаги Boeing Co снизились вторую сессию кряду. Несколько брокерских компаний понизили рейтинг акций авиапроизводителя после утечки сообщений бывшего пилота-испытателя, которые показали, что он мог непреднамеренно ввести в заблуждение регуляторов о безопасности самолета 737 MAX. Акции компании потеряли 3,8%.

Индекс Dow Jones вырос на 0,21% до 26.827,64 пункта, S&P 500 — на 0,69% до 3.006,72 пункта, Nasdaq Composite — на 0,91% до 8.162,99 пункта.

Среди компаний, которые отчитываются на этой неделе — Boeing, Microsoft Corp, Procter & Gamble Co, United Parcel Service Inc и Caterpillar Inc.

Эйприл ДЖОЙНЕР