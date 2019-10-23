23.10.2019 13:21 245

На Кубани вне закона оказалась треть мини-гостиниц и хостелов. Заволновались и те, кто сдает жилье отдыхающим в Крыму. Надо ли им выполнять новые правила работы хостелов — они начали действовать с октября этого года? Если да, то тогда под угрозой закрытия и их гостевые домики, и койко-места. Со всем этим разбирались корреспонденты "Российской газеты".

Что касается хостелов и мини-гостиниц, то там все действительно строго. Если они находятся в многоэтажке, то должны иметь отдельный вход, а хозяева обязаны перевести помещение из жилого в нежилой статус. Иначе — придется закрывать.

С частным сектором проблем быть не должно, заверили "РГ" эксперты. Тем не менее в Крыму хотят принять региональный закон о туристическом жилье, чтобы четко определить правила для гостевых домиков и койко-мест с видом на море. Ожидается, что он заработает к новому летнему сезону, чтобы не омрачить гостям полуострова долгожданные отпуска.

"Прежде всего новый закон, который начал действовать с 1 октября, касается помещений в многоквартирных домах. И именно гостиниц и прочих мест для временного проживания, оказывающих полноценный пакет услуг", — пояснила "РГ" председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

Что это за пакет услуг? Питание, анимация, ежедневная уборка помещения, наличие стойки ресепшена и так далее, перечисляет эксперт.

И добавляет: "В Крыму таких помещений в жилых домах мало. В основном люди сдают в аренду меблированные комнаты, в которых нельзя оказывать полноценные гостиничные услуги".

Но, заметим, на сайтах бронирования и на вывесках называют они себя мини-отелями или хостелами. "Теперь, если они не собираются становиться настоящими гостиницами, — советует Наталья Стамбульникова, — им нужно внести некоторые изменения в свою работу. Поменять вывески, переименоваться в меблированные комнаты, переработать необходимую документацию, например, вместо договоров проживания заключать договоры найма".

Конечно, придется перестроиться и туристам. И забивать в строке поиска уже не хостел, а, например, меблированную комнату. И здесь, по словам Натальи Стамбульниковой, тоже нужна большая разъяснительная работа.

Крымчане возлагают большие надежды на готовящиеся законы о туристическом жилье (федеральный) и о совершенствовании правового регулирования в индивидуальных средствах размещения (крымский). Эти документы, по мнению специалистов, должны определить правила работы для мини-отелей и гостевых домов, в том числе в жилом фонде.

"Ведь и в гостевом доме должна быть система пожарной безопасности, камеры наблюдения, но, конечно, не в таком количестве, как в гостинице, — подчеркивает Стамбульникова. — Мы должны проработать возможность не менять целевое назначение земли, не переводить помещение в нежилое, ведь хозяин там сам прописан".

В минкурортов Республики Крым подчеркнули, что "разрабатываемый в Крыму законопроект создаст правовые основания для оказания услуг временного размещения в жилых помещениях, а также разграничит требования к услугам в гостиницах и жилом секторе".

В Краснодарском крае новые правила тоже пока никак не отразились на работе мини-отельеров. Как сообщила "РГ" министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева, с принятием нового закона сокращения койко-мест не наблюдается, как и роста стоимости.

"В период максимального развертывания оздоровительного и гостиничного комплекса, — рассказала она, — общая емкость составляет свыше 477 тысяч койко-мест. С начала 2019 года на территории края введено в эксплуатацию 26 новых средств размещения, которые увеличили вместимость курортов Кубани на 1716 мест".

А что в главном курортном городе страны? "В Сочи 68 хостелов и мини-гостиниц, 30 процентов из них расположены в многоквартирных домах и оказались вне закона, хотя имеют лицензию, — рассказал замначальника управления курортов и рекреационных ресурсов Роман Бушманов. — Возможно, их будут лишать лицензии. Но местные власти сами ничего предпринимать не могут — нет механизма и недостаточно полномочий".

Так что федеральный закон о туристическом жилье и здесь ждут с нетерпением. Будет ли вслед за ним принят и на Кубани региональный документ, как планируют в Крыму, пока неизвестно.

Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС:

- Новые правила в законе о хостелах не создадут дополнительные трудности при сдаче жилья. Поправка не ограничивает собственника по передаче помещения в найм. Это право, предусмотренное Жилищным кодексом РФ.

Вопрос только в формулировках. То ли мы оказываем гостиничные услуги, то ли сдаем в наем. Другое дело, если все-таки хозяин жилья хочет оказывать именно гостиничные услуги, тогда ему нужно будет перевести эти помещения в нежилые.

Кстати, в этом нет ничего сложного и тем более — страшного. Перевод своего жилья в категорию нежилого помещения не содержит никаких ограничений и не добавит дополнительных хлопот.

Гражданин может быть собственником скольких угодно нежилых помещений. У нас в стране заводы принадлежат физическим лицам, и ничего страшного в этом нет.

Что касается законов о туристическом жилье, то в региональных законодательных актах в первую очередь должны быть прописаны нормы, обеспечивающие чистоту, безопасность и уют, то есть все, что необходимо для нормального проживания отдыхающих.

И категорически не должны присутствовать излишние требования. Например, где разместить комнату отдыха для детей. Это хозяева сами вполне могут решить. Также региональный закон не должен противоречить нормам действующего законодательства страны.

Как пояснила эксперт Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина, законопроект о запрете хостелов разработали в Госдуме из-за поступления многочисленных жалоб соседей таких заведений в многоквартирных домах. Поэтому и был введен ряд требований к мини-отелям на дому. "В случае пренебрежения правилами перевода в нежилое помещение и сдачи жилья на Юге Росси без него к нарушителям будут применяться штрафные санкции, наложенные налоговой инспекцией, — говорит Асия Мухамедшина. — Так как, во-первых, поступят жалобы от соседей, а во-вторых, у собственника жилья не будет возможности получить разрешение на рекламу незаконной деятельности".

Так как ведение гостиничного дела без соответствующего статуса запрещено, продолжает юрист, установлены критерии для отеля в частном доме. "Это наличие приусадебной территории, отсутствие соседей снизу, — говорит Асия Мухамедшина. — Также законодатель предусмотрел возможность перевести в гостиницу не только специально предназначенное для этого сооружение, но и дом, в котором проживают его собственники. Для этого необходимо изолировать жилую часть дома от гостиничной". Обязательно должен быть один вход для гостей, другой — для постоянных жильцов. При этом, как обращает внимание юрист, в законе о хостелах не рассмотрен вопрос о сдаче жилья посуточно. "Однако считаю, что это немаловажный вопрос, так как, например, на Юге России данная услуга очень распространена", говорит эксперт.

Ирина БЕЛОВА, Елена ГУСАКОВА, Татьяна ПАВЛОВСКАЯ