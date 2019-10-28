28.10.2019 11:06 183

Россия, Китай и Индия придумали способ организации расчетов на случай отключения от SWIFT. Отечественное решение — систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ — планируется состыковать с китайской и индийской платежной инфраструктурой, рассказали «Известиям» два источника, близких к регулятору. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что тема обсуждается c партнерами по БРИКС.

Для платежей между российскими организациями и их контрагентами в Индии и Китае планируется создать резервную инфраструктуру. Речь идет о соединении расчетных платформ с помощью сетевых шлюзов — программно-аппаратных комплексов, утверждают собеседники «Известий».

Для платежей с Китаем предполагается состыковать СПФС с ее аналогом в КНР — трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). У Индии нет национального решения для финансовой коммуникации. Поэтому планируется соединить платформу российского ЦБ с перспективной разработкой независимой индийской структуры, пояснил источник на финрынке.

— Предполагается, что это будет работать по модели «шлюзования» — когда происходит перекодировка сообщения о платеже из формата одной расчетной системы в формат другой. Таким образом, обе стороны будут работать на удобной для себя платформе, не испытывая при этом трудностей перевода, — пояснил собеседник «Известий», близкий к ЦБ.

По его словам, вероятным организатором проекта с российской стороны выступит Национальный расчетный депозитарий (НРД). У него уже есть опыт установки шлюзов между различными платежными системами, добавил он.

Было бы желание

«Известия» спросили ЦБ, планируются ли отдельные проекты по созданию резервных каналов платежей с Китаем и Индией. От прямого ответа там уклонились. Представитель регулятора лишь сообщил, что возможность для обмена финансовой информацией с иностранными организациями уже создана. В частности, с конца 2018 года зарубежным структурам разрешено подключаться к СПФС, уточнили в ЦБ.

В Народном банке Китая и Резервном банке Индии на запрос не ответили.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что организация платежей по альтернативным SWIFT-каналам обсуждается. По его словам, для расчетов с КНР действительно может быть создан шлюз между решением ЦБ и CIPS. Партнеры из Индии запросили материалы о СПФС и изучают, какие варианты возможны, уточнил депутат.

— Технически и юридически у нас есть все возможности для подключения к СПФС любой организации, было бы желание, — сказал Анатолий Аксаков.

После прецедента с отключением от SWIFT банков Ирана в результате санкций США многие государства задумались о создании резервных каналов для расчетов. Тема была поднята в том числе на уровне Европейского центрального банка и Совета Европы, добавил депутат.

В Национальном расчетном депозитарии со ссылкой на своего управляющего директора по технологическим сервисам Александра Нама сообщили, что видят «спрос со стороны банков на использование разных каналов».

— НРД уже является сертифицированным сервис-бюро SWIFT и пытается получить такой статус у СПФС. Наша цель — стать узлом в России, обеспечивающим в том числе трансграничные платежи по сделкам с финансовыми инструментами между нашими клиентами и их контрагентами в других странах, включая Китай и Индию, если на это будет спрос, — заявили в НРД.

Потребность в обмене финансовой информацией с Индией и Китаем в настоящий момент покрывается возможностями SWIFT, отметила президент Национального платежного совета Алма Обаева. При этом она согласна, что необходимо предупредить риск усиления санкций. Однако если законом не обязать компании пользоваться альтернативными каналами, разработка не будет востребована, считает Алма Обаева.

Вопрос отключения России от SWIFT уже не стоит на международной повестке, поэтому переходить на альтернативные каналы никто не торопится, добавил президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец. Однако в целом такой риск есть, поэтому вполне логично найти какое-либо компромиссное промежуточное решение.

— Вряд ли организации из Китая и Индии горят желанием напрямую подключаться к СПФС, поскольку таким образом они поставят себя в зависимость от российской национальной системы. Поэтому «среднее» решение, например такое, как организация шлюзов, — вполне приемлемый вариант, — заявил Владимир Козинец.

Впрочем, ряд партнеров России за рубежом готовы подключаться к СПФС напрямую. Кроме стран ЕАЭС главные претенденты — это банки Ирана, Турции и Венесуэлы, сообщали ранее СМИ со ссылкой на официальных представителей. На данный момент известно лишь о двух иностранных участниках СПФС — белорусской «дочке» «Газпрома» Белгазпромбанке и Евразийском банке Казахстана.

Интерес бизнеса к альтернативным каналам коммуникации может быть обусловлен не только угрозой санкций, добавил директор Центра по финансовой политике и рынкам РСПП Андрей Лисицын. Есть и чисто экономические соображения: SWIFT разрастается, его стандарты безопасности повышаются, поэтому для многих организаций и даже государств становится слишком дорого поддерживать необходимую для использования этой системы инфраструктуру, считает эксперт.

Потребность создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения нашей страны от международной сети SWIFT. Тогда, в 2014 году, Банк России начал разработку собственного решения — СПФС. Ее цель — обеспечение гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по операциям.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Инна ГРИГОРЬЕВА