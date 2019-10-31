31.10.2019 08:50 160

В единой биометрической системе (ЕБС) появится новый слепок — рисунок вен ладони. Это может произойти в 2020 году, рассказал «Известиям» директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. Он подчеркнул, что такой способ идентификации наиболее точный и безопасный. В крупнейших банках считают технологию перспективной и уже используют, например, для доступа к сейфам. Пока слепок вен ладони, скорее всего, не будет обязательным для сбора в систему, но сможет использоваться банками, если у человека травмировано лицо или есть проблемы с голосом.

Точно и безопасно

Отпечаток рисунка вен ладони, который может появиться в ЕБС уже в следующем году, сейчас активно тестируется для дальнейшего применения в финансовой сфере, рассказал «Известиям Иван Беров из «Ростелекома» (компания выступает оператором системы). Такой слепок обеспечивает наиболее высокий уровень защиты от подделки: он уникален у каждого человека, кроме того, в отличие от отпечатка пальца ладошку нельзя скопировать, например, силиконом, рассказал Иван Беров. Он подчеркнул: поскольку отпечаток позволяет считать движение крови в руке человека, он защищен от дублирования на уровне liveness (проверки, что это живой человек).

Рисунок вен ладони тестировался, например, для аккредитации и прохода на форум финансовых технологий «Финополис» в начале октября в Сочи наряду с лицевой биометрией, хранящейся в ЕБС, отметили в «Ростелекоме». По статистике компании, всего по биометрии на мероприятие прошли около 1,5 тыс. раз — каждый пятый участник форума.

В ЕБС с 1 июля 2018 года собираются слепки лица и голоса. Система создана для дистанционной идентификации при открытии счета, оформлении вклада или получения кредита жителями удаленных и небольших городов. К концу года сдать биометрию можно будет в каждом офисе всех кредитных организаций. Пока услуги по слепкам лица и голоса можно получить только в банках «Тинькофф», «Хоум Кредит», Промсвязьбанке, Россельхозбанке, Почта Банке, Совкомбанке, Альфа-банке, Райффайзене и Газпромбанке. Скоро услуги по биометрии будут предоставлять также в Росбанке и Московском индустриальном банке, рассказали «Известиям» в этих финорганизациях.

Распознавание по венам ладони — инновационный способ, точность которого признана одной из самых высоких на данный момент, уверен руководитель дирекции биометрических технологий Почта Банка Андрей Шурыгин. Хотя этот вид биометрии самый безопасный, оборудование для ее сбора пока слишком дорогое и мало распространено, считает начальник управления развития розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Зарубежные кредитные организации уже проводили эксперименты по использованию новых биометрических модальностей, но массовыми такие решения не стали именно из-за затрат на смену оборудования, рассказал управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков. Тем не менее идентификация по рисунку вен на ладонях выглядит более безопасной, чем, например, по голосу: современные системы после короткой записи разговора человека уже умеют достоверно подделывать голос, добавил он.

Ячейки и банкоматы

В контексте ЕБС такие отпечатки можно использовать как дополнительную модальность для клиентов, которые из-за физиологических особенностей не могут пользоваться существующими инструментами, например, для людей с нарушением речи, пояснили в Тинькофф-банке. В его пресс-службе добавили, что отпечаток вен ладони можно использовать внутри организации для доступа в помещения с высокими требованиями по защите — например, серверные.

Пока для удаленной идентификации удобнее всего проверять именно голос и лицо, поскольку для этого требуется только смартфон, подчеркнули в банке. Для слепка ладони в телефонах еще нет необходимого ПО.

Биометрический слепок вен уже используется в Газпромбанке для открытия индивидуальных банковских сейфов, рассказал управляющий директор кредитной организации Евгений Иванов. В Альфа-банке технология также используется для доступа VIP-клиентов к ячейкам, внедрение этого способа идентификации в банкоматы анонсировали ВТБ и Тинькофф-банк, а Сбербанк тестирует «ладошку» в одной из школ для оплаты обедов учащимися, рассказал «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. По его словам, сканирование ладони психологически лучше переносится покупателем, поскольку снятие отпечатков пальцев ассоциируется с криминалистикой, а распознавание лица или радужки глаза при помощи камер создает ощущение слежки.

В Банке России не ответили на вопрос «Известий» о том, сделают ли новую модальность обязательной для сбора в ЕБС. Скорее всего регулятор не будет заставлять банки собирать рисунок вен ладони в ближайшее время: этот слепок станет дополнительным, а использовать его будут на добровольной основе — например, если у клиента на лице серьезные травмы или повреждения, считает президент НФА.

Пока в мире технология подтверждения личности клиента с помощью рисунка вен применяется в 3% случаев, но в перспективе пяти-семи лет этот показатель может увеличиться до 20%, поделился статистикой Василий Заблоцкий. На российском рынке нет решений, которые позволили бы провести дистанционную идентификацию по рисунку вен через смартфон, но такая технология уже существует в банкоматах, рассказал эксперт. По его данным, переоборудование одного устройства может обойтись банкам в 1 млн рублей, а цена одного сканера для считывания рисунка вен ладони начинается от 40 тыс. рублей.

Наталья ИЛЬИНА