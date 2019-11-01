01.11.2019 09:10 235

С 1 ноября вступает в силу закон о «суверенном интернете». Как он будет применяться, пока неясно, но бизнес уже готовится к работе в новой реальности. Некоторые компании тратят миллионы на «переезд» на российские сервера и в местные соцсети, а кто-то и вовсе сворачивает бизнес в стране.

Поправки в федеральные законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», более известные как «закон о суверенном интернете», вступают в силу 1 ноября. Кардинальных изменений с этого дня ждать не стоит, говорит Владислав Елтовский, юрист международного альянса юридических фирм CMS Russia. По словам эксперта, закон носит рамочный характер и определяет лишь основы регулирования российского сегмента сети, а то, как проект будет работать на практике, зависит от еще не установленных подзаконных актов, точечных решений властей и развития технологий.

Основная цель закона, которую декларируют власти, — обеспечить работу Рунета даже в том случае, если его отключат от общемировой сети. «Закон будет контролировать каналы связи, которые выходят за рубеж, так же, как ФАС следит за перемещением транспорта, регистрацией недвижимого имущества и юридических лиц. Такое масштабное государство, как Россия, не может просто ожидать, когда введут очередные санкции и возникнут их последствия. Стелить соломку можно и нужно», — считает Елена Козина, старший партнер юридической фирмы «ЭЛКО профи».

«Суверенный интернет» так или иначе затронет весь российский бизнес, но конкретные изменения прописаны в законе только для операторов связи (МТС, «МегаФон», «Ростелеком» и др.). Они должны установить специальное оборудование для отслеживания киберугроз, которое государство предоставляет им за свой счет (всего на исполнение закона из бюджета выделено более 30 млрд рублей). По словам Александры Курдюмовой, старшего партнера юридической компании Versus.legal, речь идет об устройствах и софте, который работает по принципу DPI (от англ. deep packet inspection — технология «глубокого анализа пакетов» — прим. Forbes). Технология отслеживает не только то, куда направляется трафик, как это было раньше, но и анализирует его содержимое. «Если Роскомнадзору что-то покажется подозрительным, он без участия операторов сможет заблокировать канал связи — отключить вредоносный ресурс», — объясняет Курдюмова.

Новые возможности регулятора насторожили весь сетевой бизнес. Если сайт компании работает на иностранном сервере (например, Amazon), использует для анализа данных сервис Google Analytics или ведет продажи через Instagram или другие иностранные соцсети, он рискует лишиться доступа к привычным инструментам, если того захочет Роскомнадзор. С 1 ноября ведомству больше не нужно обращаться в суд и к операторам связи, чтобы заблокировать подозрительный на его взгляд контент. «Все это в совокупности может снизить скорость трафика, что в результате отразится на бизнесе, для которого нужна высокая скорость подключений: медиа, площадки с видео- и аудиоконтентом, стриминговые сервисы, файлообменники», — перечисляет Курдюмова.

Forbes спросил у российских предпринимателей, как риск отключения от глобального интернета влияет на их бизнес.

«Будем перевозить бизнес в США и Польшу»

Роман Кумар Виас, основатель маркетингового агентства Qmarketing и совладелец сервиса для уборки Qlean

Основной риск для меня в том, что в любой момент может произойти отключение от жизненно важных для нас платформ типа Google Analytics, с помощью которых мы отчитываемся перед клиентами за рекламные и маркетинговые кампании (зд. и далее Роман говорит о бизнесе Qmarketing — прим. Forbes), а также Facebook, Instagram, где основные рекламные кампании проходят. Если их отключат, у меня не будет инструментов для сквозной аналитики — клиенты не смогут оценивать то, что я для них делаю. Они не будут тратить деньги на агентство, которое не сможет показать результаты работы. В таком случае, придется закрыть бизнес.

Когда блокировали Telegram, под ковровую бомбардировку попали сервера Amazon, на которых базировался Google Analytics, и мы месяц не могли нормально отчитываться перед клиентами. Это было настолько жестко, что мы планировали всем офисом переезжать в ближайшую страну СНГ — хоть в Казахстан. К счастью, тогда нам удалось договориться с заказчиками, что мы будем какое-то время вести их вслепую. Так мы избежали убытков.

В законе о «суверенном интернете» я вижу много рисков. Поэтому в течение полугода мы будем перевозить сотрудников в США и Польшу: в Штатах будут продажники, а в Польше — продакшн, аккаунт-менеджеры и аналитики. Около 10% сотрудников пока останутся в России — для поддержки текущих клиентов. У нас уже есть заказы от зарубежных клиентов, так как качество услуг у нас лучше, чем у локальных игроков. На переезд понадобится около $400 000.

«Закон обойдется нам в дополнительные 15 млн рублей в год»

Ольга Суворова, гендиректор ювелирного маркетплейса NEBO.ru

Закон о суверенном интернете — это еще один косвенный налог на предпринимателей, который приведет к увеличению стоимости ведения бизнеса в России.

Мы продаем ювелирные украшения клиентам в России и внутри Таможенного союза. Сервера находятся в России, вся ИТ-инфраструктура — тоже. Казалось бы, нет проблем, но это не совсем так. Мы используем большое количество внешних сервисов, которые помогают проводить маркетинговую аналитику, CRM-системы, сервисы проведения рассылок, мониторинга действий конкурентов, которые не всегда используют для работы российские сервера. То же самое со всеми рекламными сетями и сервисами. Для нас это означает рост маркетинговых бюджетов и повышение затрат на привлечение клиентов на 10-30% — это около 15 млн рублей в год.

Чтобы компенсировать дополнительные издержки, мы будем вынуждены повысить цены на продукт на 20-30%. И это касается абсолютно всех игроков рынка, которые продают товары и услуги. Интернет-бизнес станет либо менее конкурентоспособным по отношению к классической рознице, либо просто уйдет с рынка из-за того, что не сможет компенсировать новые затраты из прибыли.

«Смартфон превратится в бесполезный кусок пластика»

Алексей Чувашов, технический директор разработчика мобильных приложений 65apps

Начнем с того, что 1 ноября ничего не произойдет. Вступление в силу закона означает, что у Роскомнадзора появится право в случае теоретической угрозы отключить доступ к серверам, которые расположены вне России. Сейчас нет никаких подзаконных актов, которые регулировали бы действия Роскомнадзора в этой ситуации. Нет и технических средств, которыми можно было бы реализовать подобное отключение. На их разработку и создание нормативной базы уйдет не менее 2-3 лет.

Глобально, если отключение от всемирной паутины все же произойдет, станут недоступными все сервисы Google, включая аналитику, Facebook, Instagram и Twitter. Смартфон превратится в бесполезный кусок пластика, останутся только звонки, СМС и, может быть, навигатор.

Я вижу выход в подключении к спутниковому интернету. Это дороже, но для нашей компании разница несущественна. Работа через спутник позволит нам пользоваться библиотеками кода, а все остальное можно реализовывать через локальные решения.

«В законе очень мало конкретики»

онстантин Замков, руководитель направления внедрения и поддержки корпоративных решений IT-компании «Шаресофт»

Чтобы планировать изменения, нужна конкретика, а в законе ее пока очень мало. В нем написано, что операторы связи должны будут установить у себя технические средства противодействия угрозам. Но что именно и в каком порядке устанавливать, утверждается отдельно правительством. Также написано, что надо будет проводить учения по обеспечению безопасности интернета. Но в чем именно эти учения будут заключаться и кто будет в них участвовать, также отдельно устанавливает правительство.

В принципе, техническая возможность ограничения доступа к любым ресурсам есть у операторов связи уже сейчас. Не думаю, что новый закон существенно повлияет на ситуацию.

«Неугодный сайт теперь гораздо проще «положить»

Никита Сычёв, сооснователь агентства NEOmedia и блога на Яндекс.Дзене «мойДзен»

Сильно рискуют предприниматели, чей бизнес зависит от социальных сетей YouTube и Instagram. Вероятность полной блокировки этих ресурсов в стране теперь реальна: крупные компании, такие как Сбербанк и Mail.ru Group, объединяются не просто так — на рынке есть мнение, что это делается для усиления позиции российских социальных сетей. Если американские сервисы перестанут работать в России, люди действительно хлынут в соцсети, не подверженные блокировке. Поэтому я бы советовал заранее перенести весь социальный актив во «ВКонтакте» или в Яндекс.Дзен. Мы работаем с российскими соцсетями, поэтому рассчитываем на рост прибыли — готовимся к увеличению роста трафика в разы.

При этом я отдаю себе отчет в том, что суверенный интернет породит цензуру — неугодный сайт можно будет гораздо проще «положить». Не исключена ситуация, в которой ваш конкурент, имея знакомого из Роскомнадзора, спровоцирует блокировку вашего сайта из-за якобы подозрительного трафика. А вы потом будете полгода ходить и доказывать, что ваш сайт с кормом для котов не является преступным.

«Авторы законопроекта сами не понимают, что собираются делать»

Альберт Осканов, сооснователь и гендиректор маркетплейса одежды Oskelly

Власти получат рубильник, одним нажатием на который можно будет изолировать российский сегмент интернета от сайтов на зарубежных серверах. Но реализация, скорее всего, будет плохо организована. Плавненько закрыть иностранные серверы не получится — они просто нарушат гладкость работы всего интернета то там, то тут.

В документе очень много неизвестных, и кажется, что авторы законопроекта не совсем понимают, что собираются сделать, не осознают последствий. Их действия могут привести к серьезным сбоям работы некоторых российских компаний. Мы пока менять ничего не собираемся, потому что и так храним все на российских серверах.

«Под определение нежелательного трафика может попасть что угодно»

Искандер Гиниятуллин, директор портала для предпринимателей «БиБосс»

Раньше, чтобы защищать хранилища баз данных, веб-карты и сайт, мы пользовались сервисами от зарубежных провайдеров вроде Google и Amazon. Когда стало понятно, что в России появится суверенный интернет, пришлось разработать их аналоги или перейти на российские провайдеры «Яндекс», Selectel и др. Из-за этого расходы компании уже возросли в полтора раза.

В то же время мы понимаем, что возможны ошибки в фильтрации трафика. Кто может гарантировать, что случайным или специальным образом под определение «нежелательного» трафика не попадет, например, весь обмен данными между российскими пользователями и американскими серверами?

«Импортозамещение наступит нескоро»

Олег Сахно, руководитель отдела исследований маркетингового агентства Ingate

Если между всемирной сетью и Рунетом встанет железный занавес, то российский диджитал, несомненно, потеряет скорость и будет отставать. Важно понимать, что Россия находится не в авангарде мирового интернет-маркетинга. Новые инструменты, каналы, методологии приходят к нам с большим опозданием — быстрого импортозамещения ждать не приходится.

«Теперь Роскомнадзор для хакеров — очень вкусная цель»

Сергей Демин, ИТ-директор ИТ-аутсорсинговой компании G-Support

Закон о суверенном интернете, на мой взгляд, — идея здравая, но реализация отвратительная. Сосредоточить управление всем российским трафиком в одних руках — критическая ошибка. Все мы прекрасно помним, когда Роскомнадзор в погоне за Telegram блокировал половину Рунета просто потому, что кто-то где-то ошибся.

Централизация сетевой инфраструктуры не делает ее более стабильной, а наоборот уязвляет. Для хакеров появляется очень вкусная цель. В итоге мы получим миграцию пользователей в даркнет и постоянные атаки на IT-инфраструктуру контролирующих органов.

Ильмира ГАЙСИНА, Forbes Contributor

