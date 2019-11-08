08.11.2019 15:00 264

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин хранил в квартире родителей более 50 миллионов долларов, более миллиона евро и 16 миллионов рублей, сообщил представитель Генеральной прокуратуры РФ в ходе судебного заседания по иску об обращении в доход государства имущества семьи арестованного.

На заседании в Головинском суде Москвы родители арестованного сотрудника ФСБ дали объяснения по иску. Отец Кирилла Черкалина — Владимир Черкалин и мать обвиняемого во взяточничестве заявили, что денежные средства им передали "из-за служебной необходимости".

Родители Черкалина не хотели отвечать на вопросы суда, связанные с деньгами сына, но в итоге рассказали, что приехавшему с сумкой денег Черкалину-младшему лишних вопросов задавать не стали и позволили оставить сумку у себя.

Наследство от дедушки

Московское недвижимое имущество, по словам Владимира Черкалина, было приобретено семьей полковника ФСБ на 45 миллионов рублей, доставшихся от умершего дедушки-таможенника. Владимир Черкалин заявил, что деньги ему были переданы в виде наследства наличными, которые он привез в Москву. Семья на это имущество приобрела себе квартиру на Мичуринском проспекте ценой в 21 миллион рублей и загородный дом в Выборгской области ценой чуть более миллиона рублей.

Прокурор просил ответчиков объяснить, откуда у ныне покойного экс-таможенника, жившего в Белгороде, такая сумма денег. "Мои родители решали вопросы своего обеспечения, работали на 2-3 работах. У них с матерью трудовой стаж — 100 лет на двоих. Родители жили бережно и экономно", — сказал Владимир Черкалин.

Иск Генпрокуратуры

Надзорное ведомство просит суд обратить в доход государства 5 квартир, 2 загородных дома, 6 земельных участков общей площадью 7 тысяч 116 м2, 14 нежилых помещений, 2 автомобиля, 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и 8 миллионов евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества, по версии ГП, составляет более 6,3 миллиарда рублей.

В прокуратуре отмечали, что на часть денежных средств, полученных из не предусмотренных законом источников, Черкалин приобретал имущество, которое впоследствии регистрировал на своих родственников и близких. При этом в ведомстве ранее подчеркивали, что общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 года по 2019 год составил не более 55 миллионов рублей.

В настоящее время Черкалин находится под арестом. Он обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч долларов (52 миллиона рублей по курсу ЦБ на тот момент — прим. ред.) от главы неназванной коммерческой организации за общее покровительство.

Согласно сайту Росфинмониторинга, Черкалин представлял ФСБ в Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию преступных доходов. Следствие считает, что незаконная деятельность обвиняемого происходила в период с ноября 2013 года по февраль 2015 года.

Кроме Черкалина, под стражей находятся еще два фигуранта дела: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.