13.11.2019 18:48 147

МОСКВА (Рейтер) — Подконтрольный государству оператор Ростелеком одобрил условия покупки 55% четвертого по величине сотового оператора Tele2 Россия, в результате которой планирует создать "крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов", сообщил Ростелеком в среду.

В результате сделки Ростелеком станет владельцем 100% Tele2, чья клиентская база составляет 44 миллиона абонентов.

Сейчас Ростелекому принадлежит 45% Т2 РТК Холдинга, управляющего Tele2, остальные 55% у Tele2 Russia Holding AB (50% в нем принадлежат ВТБ, 40% — Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% — банку Россия Юрия Ковальчука и его партнеров).

По словам президента Ростелекома Михаила Осеевского, сделка позволит "получить дополнительный доход от скоординированных перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом".

Он также сказал в эфире ТВ, что сделка будет закрыта в феврале-марте 2020 года.

Структура сделки по покупке 55% Tele2 разделена на три этапа. Сумма сделки составит 132 миллиарда рублей, около 70% будет оплачено акциями Ростелекома. При этом весь Tele2 был оценен PricewaterhouseCoopers в 240,5 миллиарда рублей.

В ходе первого этапа Ростелеком купит 10% в Tele2 Россия путем обмена на 10% обыкновенных акций Ростелекома. Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика, ее сумма составляет 24 миллиарда рублей.

Второй этап предусматривает приобретение 27,5% Tele2 Россия за денежные средства, привлекаемые в результате дополнительной эмиссии акций Ростелекома, размещаемой по закрытой подписке в пользу ВТБ по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика. Сумма сделки — 66 миллиардов рублей.

Третий этап включает в себя покупку 17,5% Tele2 Россия за денежные средства по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки — 42 миллиарда рублей.

По предварительной оценке Ростелекома, доля ВТБ в госоператоре после сделки составит 18,8%-21,6%, аффилированная с ВТБ компания Телеком Инвестиции получит 6,8%-7,8%. Доля Росимущества в Ростелекоме снизится до 33,2%-38,2%, доля ВЭБа — до 2,9%-3,4%.

В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики Ростелекома, сообщила компания.

Однако из-за необходимости выплаты 42 миллиардов рублей в первом квартале 2020 года Ростелеком принял "частное решение" не выплачивать дивиденды за 9 месяцев 2019 года, сообщил Осеевский во время телефонной конференции.

Ростелеком планирует обновить и представить стратегию группы компаний Ростелеком в течение первого полугодия 2020 года.

Надежда ЦЫДЕНОВА, Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА