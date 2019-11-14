14.11.2019 11:36 228

Отечественные авиастроители нашли способ уменьшить количество контрафактных запчастей, использование которых приводит к отказам техники. Для борьбы с подделками в машиностроении приняты новые стандарты, которые вступят в силу в марте 2020 года, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Они могут стать основой будущей цифровой системы прослеживаемости узлов и агрегатов для авиапрома, отмечают эксперты. Сегодня она отсутствует, и каждый год выявляются сотни сомнительных деталей, использование которых может привести к авиакатастрофам.

Опасный контрафакт

В России планируется создать систему выявления поддельной промышленной продукции –– запчастей и агрегатов для авиации, железнодорожной и автомобильной техники. Об этом «Известиям» рассказали в техническом комитете (ТК) Росстандарта «Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту». Для этого создано три новых национальных стандарта ГОСТ Р. Они также будут регулировать качество подшипников, металлопроката, арматуры и других изделий с длинным жизненным циклом и высоким риском подделки, пояснил зампредседателя ТК Георгий Толстов.

В пресс-службе Росстандарта «Известиям» пояснили, что новые ГОСТы утверждены в ноябре, но вступят в силу в марте следующего года.

Один из утвержденных стандартов («Прослеживаемость оборота продукции») предписывает производителям для борьбы с подделками документировать события, которые происходят с товаром, по всей цепи посредников, вплоть до конечного продавца. Также продукции рекомендуется присваивать уникальный номер-идентификатор.

Стандарт также устанавливает строгие правила обращения с фальсификатом и контрафактом. В частности, он прямо запрещает возврат изделий поставщику или изготовителю, если подтвердился факт подделки.

«Заказчик или потребитель изделий, отнесенных к фальсифицированным, контрафактным, принимает меры к исключению их дальнейшего оборота, приведению в непригодное состояние и к утилизации», — говорится в документе.

Этот же стандарт предусматривает «быстрое и полное изъятие из обращения» такой продукции, а также не допускает ее повторную продажу.

Новые ГОСТы могут стать обязательными, если они будут включены в федеральные нормативно-правовые акты. Предполагается, что стандарты станут юридической основой для будущей цифровой системы прослеживаемости продукции машиностроения и приборостроения, включая сырье, материалы и комплектующие.

–– В России необходимо создать эффективную систему прослеживаемости, –– отметил Георгий Толстов. –– Жизненный цикл таких товаров составляет десятки лет, в течение которых они обслуживаются, модернизируются, материалы устаревают и снимаются с производства. В связи с этим высока доля фальсификата, а ответственность за противоправные действия не наступает или минимальна.

Особенно остра проблема в авиастроении. В отечественной гражданской авиации, по словам эксперта, ежегодно выявляются факты одновременной эксплуатации от двух до семи компонентов с одинаковыми серийными номерами, установленными на разных воздушных судах (ВС). Кроме того, фиксировались случаи фальсифицированных документов и перебитыми серийными номерами. Использование неаутентичных запчастей при ремонте авиатехники приводит к финансовому ущербу для производителей и создает прямую угрозу безопасности полетов.

Так, в письме Росавиации от августа 2017 года (документ есть у «Известий») сообщается, что в стране только за первое полугодие 2017-го на 183 воздушных судах было выявлено 134 неутвержденных и 293 сомнительных детали. Были случаи установки на ВС неаутентичных компонентов, выпущенных предприятиями без соответствующих юридических прав, по неутвержденной конструкторской документации и без согласования с разработчиками как самих деталей, так и воздушных судов.

В презентации Росавиации, имеющейся у «Известий», приводятся примеры ЧП, причиной которых стали некачественные запчасти. Так было в 2005-м, когда потерпел катастрофу в Баку Ан-140 (погибли 23 человека) и в 2003-м –– при аварийной посадке Ту-134 в Ростове-на-Дону (никто не погиб). Одна из последних катастроф, расследование которой выявило установку поддельных деталей, произошла с Ми-8 в ноябре 2018 года в Тверской области. При жесткой посадке вертолета один человек погиб, трое получили ранения.

В Росавиации и Минтрансе на момент публикации не ответили на запросы «Известий» о том, сколько было выявлено случаев неаутентичных и сомнительных деталей в 2019 году. В Минпромторге не прокомментировали, смогут ли новые стандарты решить проблему.

Ждут цифру

Проблема подделок в России актуальна не только для машиностроения, отмечают в ассоциации «Антиконтрафакт». По данным организации, сложной остается ситуация в легкой промышленности (доля контрафакта оценивается в 25%), на парфюмерном рынке (20%), в сфере питьевой воды (до 25%) и молочной продукции (25%), сигарет (до 20%), автозапчастей (до 28%).

Оборот всей поддельной продукции в стране оценивается Роспатентом в 80–100 млрд рублей в год, отмечается в материалах ТК Росстандарта, с которыми ознакомились «Известия». В результате бюджет недосчитывается 30 млрд рублей. Неофициальная статистика говорит о том, что оборот контрафакта в России выше –– 150–200 млрд рублей ежегодно, отмечается в документе.

В ассоциации наиболее эффективной мерой защиты от подделок считают цифровую маркировку товара, которая сейчас внедряется в России. Так, с 1 марта 2019 года обязательной стала маркировка табачной продукции, а с 1 июля –– обуви и некоторых лекарств. Перечень таких товаров будет расширяться: с 1 декабря этого года в него войдут фотоаппараты, духи и шины.

Система «Честный знак» присваивает каждому товару уникальный код (Data Matrix либо другой), и это цифровое обозначение дает возможность проследить путь от завода до потребителя, пояснили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки). Представитель предприятия подчеркнул, что это позволяет бороться со всеми видами нелегальной продукции –– контрафактом, фальсификатом, контрабандой и другими. Цена каждой метки составляет 50 копеек, уточнил он.

Георгий Толстов считает, что действующая система обязательной маркировки эффективна для товаров легкой промышленности, но не является приемлемой для продукции машиностроения и приборостроения. По его словам, слабые места –– отсутствие интеграции с международными стандартами ISO, несоответствие специфике идентификации технически сложных изделий и дополнительные затраты.

Новые нормы для борьбы с контрафактом в авиапроме нужно вводить очень аккуратно, чтобы не парализовать деятельность авиапредприятий, сказал «Известиям» главный эксперт института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов. Использование контрафактных запчастей случается даже при использовании лизингованных иностранных ВС, где действует жесткий контроль со стороны лизингодателя и иностранных авиавластей, добавил он.

Александр ВОЛОБУЕВ