19.11.2019 10:20 235

Суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа Сбербанка) совместно с американской технологической компанией NVIDIA, попал в топ-500 мирового рейтинга самых мощных компьютеров. В обновленном рейтинге он занял 29-е место.

В опубликованном в июне этого года рейтинге 500 наиболее мощных суперкомпьютеров Россия была представлена только двумя машинами — «Ломоносов-2» из МГУ и СуперЭВМ главного вычислительного центра Росгидромета. Тогда они расположились на 93-м и 364-м месте соответственно. В новом рейтинге оба компьютера значительно утратили позиции: «Ломоносов-2» опустился на 107-е место, а компьютер Росгидромета — на 465-е.

О создании самого мощного суперкомпьютера в России Сбербанк сообщил 8 ноября. Исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский заявил РБК, что эта машина ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте.

Суперкомпьютер назвали Christofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари. Его разработкой занимались компания SberCloud совместно с NVIDIA. Производительность суперкомпьютера в проведенных тестах достигла 6,7 петафлопс. «[Эта] система в 2,7 раза быстрее предыдущего самого быстрого суперкомпьютера страны, если исходить из средних значений мощности во время тестов», — заявил руководитель направления профессиональных продуктов NVIDIA Дмитрий Конягин.

По словам Рафаловского, этот суперкомпьютер предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в разных отраслях экономики, таких как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ретейл, химия, медицина и др. Машина позволит разрабатывать и выводить на рынок продукты на основе искусственного интеллекта в максимально короткие сроки, с нескольких недель или месяцев до часов или минут, уточнил глава блока «Технологии» Сбербанка.

Михаил ЮШКОВ