22.11.2019 15:00 485

Если предприятие обанкротилось, ликвидировалось, провело массовые сокращения и человек никак не может найти новую работу, а до пенсии ему осталось всего ничего, можно обратиться за назначением досрочной пенсии. Как пояснили "РГ — Неделя" в Пенсионном фонде России, такая пенсия назначается не ранее чем за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода. На 1 июля 2019 года таких досрочных пенсионеров в России было только 23,5 тысячи человек.

В общем-то немного в масштабах страны. Видимо, потому, что нельзя просто прийти в отделение Пенсионного фонда и попросить присвоить статус пенсионера. Свое право на досрочную пенсию нужно еще доказать.

В минтруде "Российской газете" подробно разъяснили порядок назначения досрочной пенсии.

Прежде всего нужно иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, если же человек трудился на особо опасном, вредном, тяжелом производстве, то он должен выработать необходимый для определенного вида работ стаж.

Решение о выдаче безработному предложения о досрочном назначении пенсии принимается по представлению работника центра занятости. То есть сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.

Но и на бирже труда есть свои нюансы, о которых нужно помнить. Безработный не должен отказываться от поиска работы, придется рассматривать предложенные варианты, встречаться с потенциальными работодателями, проявлять заинтересованность в работе у них, а если по каким-то причинам вакансия уходит другому, желательно попросить у работодателя пояснения, почему он отказал в приеме на работу. По крайней мере, от двух вариантов, которые предлагает служба занятости, точно нельзя отказываться. Ни в коем случае нельзя отказываться и от обучения по направлению органов службы занятости.

"Решение о невозможности трудоустройства принимается на основании анализа состояния рынка тр­уда, потребности раб­отодателей в рабочей силе, результатов поиска работы, результатов собеседований с работодателями, отсутствия отказов гражданина от подходящей работы и нарушений им без уважительных причин условий и сроков перерегистрации в качестве безработного. В случае принятия решения о невозможности трудоустройства гражданину выдается предложение о досрочном выходе на пенсию. Если гражданин выразил согласие с этим предложением, он представляет его в территориальное отделение Пенсионного фонда России по месту жительства, которое затем информирует Центр занятости населения о назначении гражданину пенсии", — пояснили в мин­труде.

Официально

Цена вопроса

В своем бюджете на следующий год ПФР заложил 4,4 миллиарда рублей на выплаты гражданам пенсий, которые назначаются в досрочном порядке в связи с невозможностью трудоустройства. А в 2021 году на эти цели предусмотрено потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022 году — 6,4 миллиарда рублей.

Только если все предложенные центром занятости вакансии не подходят, можно рассчитывать на досрочную пенсию.

Ольга ИГНАТОВА