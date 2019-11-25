25.11.2019 09:50 309

В каких секторах российской экономики топ-менеджеры могут претендовать на самое высокое вознаграждение? Больше всего в 2019 году платят руководителям в нефтегазовых компаниях, в тяжелой промышленности и телекомах.

Forbes анализирует данные по зарплатам топ-менеджеров с 2006 года. Мы берем крупнейшие компании из различных секторов экономики и смотрим, сколько в среднем зарабатывают руководители высшего звена в этих компаниях. В результате получаем рейтинг 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего. Отрасли ранжируются по средним вознаграждениям первых лиц. Рекорд этого рейтинга принадлежит нефтяникам — в 2013 году среднее вознаграждение президентов нефтегазовых компаний составило $3,77 млн. В 2019 году нефтяники по-прежнему остаются на первом месте, но рекордная планка пока не взята — среднее вознаграждение руководителя в нефтегазовой отрасли в этом году выросло, но лишь до $3,28 млн.

Лишь один раз за всю историю рейтинга нефтяников обогнали инвестбанкиры: в 2007 году благодаря буму IPO и сделок M&A инвестиционные банки стали зарабатывать огромные деньги и платить многомиллионные бонусы. Средняя компенсация руководителей в отрасли тогда составила $3 млн, в «нефтянке» — $2,4 млн. Сегодня руководители инвестиционных банков зарабатывают за год в среднем $1,2 млн — это ставит их на четвертое место в рейтинге. Их обгоняют компании из сектора тяжелой индустрии (средняя зарплата руководителей — $1,78 млн, 2-е место) и телекоммуникаций ($1,29 млн, 3-е место).

Самый большой рост среднего вознаграждения руководителя показали транспортные компании (49%), строительные и девелоперские компании (39%) и торговые сети (24%).

Как мы считали

Рейтинг 12 отраслей российской экономики с самым высоким уровнем оплаты труда топ-менеджеров в этом году базируется на данных шести консалтинговых агентств, специализирующихся на подборе руководителей высшего звена: Ward Howell, RosExpert, Odgers Berndtson, Horton International, Transearch, Recruitment boutique S.M.Art. За основу для составления рейтинга взяты суммы вознаграждений, которые компании выплати ли топ-менеджерам за 2018 год или назначили в 2019 году. В расчет взят курс конвертации 65,3 рубля за доллар (средний курс за период с 1 октября 2018-го по 1 октября 2019-го).

Отрасли в рейтинге расположены в соответствии со средней годовой компенсацией первых лиц предприятий. Для каждой отрасли и по каждой позиции указан диапазон и среднее значение годового вознаграждения с учетом всех известных хедхантерам примеров. Максимальный размер компенсаций приводится без учета исключительных случаев, которые выделяются на общем фоне. Размер компенсаций в таблице дается до налогообложения.

Источник: Ward Howell, RosExpert, Odgers Berndtson, Horton International, Transearch, Recruitment boutique S.M.Art.

Елена БЕРЕЗАНСКАЯ, Forbes Staff

