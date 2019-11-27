План или пропал: концепция ГПП не находит поддержки у властей и бизнеса

27.11.2019 09:20 160

Идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП) рискует разделить участь своего предшественника — индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Законопроект об инструменте, призванном мотивировать россиян самостоятельно копить на старость, который Минфин опубликовал в конце октября, получает не поддержку, а многочисленные замечания. Свою порцию правок авторам уже направил Минтруд, сообщила «Известиям» пресс-служба ведомства. Проект позиции сформировали и работодатели в лице Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Значительное количество принципиальных замечаний содержат документы Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве (ИЗИСП), который готовит заключение для кабмина. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией. Авторов идеи — Минфин и ЦБ — упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов. По мнению собеседников «Известий», в итоге инициатива может увязнуть в согласованиях, как и ИПК. Но в Центробанке и Министерстве финансов настроены позитивно: до конца декабря там планируют собрать замечания, а потом подготовить скорректированную версию законопроекта.

Непреодолимые разногласия

Реформа добровольной пенсии, которая была декларирована более трех лет назад и представляла собой концепцию ИПК, плавно утонула в межведомственных разногласиях. Самым активным ее противником был социальный блок (тогда его еще курировала вице-премьер Ольга Голодец), который выступал против принудительного подключения к системе. Документ менялся, пересматривались его параметры, а минувшим летом авторы даже дошли до президента с обоснованием своей позиции. Глава государства реформу одобрил, но с условием полной добровольности участия. ИПК утонул, и на свет всплыла его модифицированная версия — ГПП. Однако и этот вариант реформы вызывает больше замечаний, чем поддержки.

Первым на прошлой неделе высказался глава Минтруда Максим Топилин. В кулуарах съезда «Единой России» он заявил, что документ наконец поступил в ведомство и сейчас идет подготовка замечаний. Однако, как рассказали источники «Известий», знакомые с ситуацией, ведомство уже направило авторам отзыв с большим количеством правок.

— Минтруд подготовил и направил в Минфин замечания, направленные на совершенствование текста законопроекта, — подтвердили в пресс-службе Минтруда, но уточнять содержание документа не стали.

На прошлой неделе Максим Топилин отметил два пункта, которые вызывают вопросы у его ведомства: обеспечение гарантий и страхование ответственности (по всей вероятности, негосударственных пенсионных фондов — НПФ).

Однако, как рассказали источники «Известий», знакомые с ходом обсуждения ГПП в правительстве, социальный блок снова не поддерживает концепцию в ее нынешней конфигурации — сразу по нескольким причинам.

— Во-первых, непонятно, почему разработкой мер социальной политики занимается финансовый блок, — уточнил один из собеседников. — Во-вторых, концепция ГПП не содержит никаких важнейших целей, которые планируется достичь за счет этого продукта. Например, коэффициента замещения.

При этом вопрос повышения пенсий находится в зоне ответственности именно социального блока, добавил источник «Известий». В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой воздержались от комментариев по этому поводу.

Второй собеседник «Известий» назвал разногласия «принципиальными» и высказал предположение, что законопроект о ГПП не пройдет межведомственное согласование и вопрос о его будущем будет снова решаться на самом высоком уровне.

— И не факт, что на этот раз президент скажет: «Делайте», — считает источник «Известий».

Объемный документ с многочисленными замечаниями для заключения правительства готовит и ИЗИСП, рассказал источник «Известий», знакомый с ситуацией. По его словам, один из затрагиваемых в нем вопросов — проблема собственности на пенсионные резервы, которые будут формироваться в рамках ГПП. Так, еще на стадии обсуждения ИПК авторы говорили о том, что эти средства будут собственностью гражданина. Однако позднее эта позиция была пересмотрена. Взносы, которые люди будут делать в НПФ, предполагается оставить собственностью фондов. Пресс-служба института во вторник не предоставила ответ на запрос «Известий».

Неинтересно и тревожно

Свое отношение к новой реформе уже выразили и работодатели. Во вторник комитет по развитию пенсионных систем и соцстрахованию РСПП подготовил проект позиции по поводу ГПП, сообщили собеседники «Известий», близкие к разработке документа. По словам источников, нынешняя конфигурация ГПП не представляет интереса для работодателей из-за недостаточных налоговых льгот. При этом ряд бизнесменов обратили внимание на то, что администрирование новой системы потребует значительных дополнительных и регулярных затрат, в том числе на программное обеспечение для взаимодействия с пенсионным оператором.

Но самое главное — работодатели опасаются, что реализация концепции может создать противоречия между новым продуктом и уже существующими программами негосударственного пенсионного обеспечения. Более того, уточнили собеседники «Известий», ГПП может поставить под вопрос дальнейшее развитие существующих программ, которые на сегодняшний день охватывают более 6 млн человек.

Проблемы, считают работодатели, могут возникнуть в связи с тем, что ГПП предусматривается возможность получать большие налоговые льготы, чем по классическому негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), гибкость в вопросе выплат, а средства будут застрахованы с учетом инвестдохода.

— Если не гармонизировать условия, между продуктами начнется конкуренция, — сказал один из участников мероприятия в РСПП. — Важно четко прописать в законопроекте, что средства из НПО не могут быть переведены в ГПП.

Он пояснил, что сейчас в концепции заложена схема, которая фактически позволяет монетизировать, а точнее говоря, обналичивать средства пенсионных резервов.

— Участник и НПФ по новому продукту могут согласовать не только базовый вариант выплаты (срочная — 15 лет. — «Известия») при наступлении пенсионных оснований, но и другой вид — например, единовременную выплату. Проще говоря, человек переводит свои резервы в ГПП, делает один взнос и больше не платит, а при достижении положенного возраста может получить все деньги сразу, — пояснил собеседник «Известий».

Аналогичная возможность появляется и у участников с большими накоплениями, сформированными в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). Концепция ГПП предусматривает право перевести эти средства в новый продукт, причем на получение средств живыми деньгами могут рассчитывать все граждане, у которых размер выплат не превышает 20% от социальной пенсии. Обладатели более крупных счетов также могут получить сбережения на руки, уплатив 13% налога на доходы физлиц, пояснили собеседники «Известий».

Уже на этой неделе проект позиции РСПП может быть направлен главе Союза предпринимателей Александру Шохину, который, в свою очередь, вынесет его на голосование бюро правления.

Год на всё

Эксперты считают все замечания, которые высказывают участники обсуждения, вполне обоснованными.

— Документ сырой, и об увязках с налоговым законодательством никто не думал. Плюс на работодателей накладываются новые обязанности и возможности в виде софинансирования с довольно слабыми льготами, — заметил главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин соглашается, что для правок есть вполне серьезные причины.

— Но сейчас речь идет о проекте, то есть не о финальной редакции, — подчеркнул он.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что по результатам публичного обсуждения законопроектов по ГПП на сайте regulation.gov.ru ведомство получило замечания и предложения от заинтересованных организаций и физических лиц.

— Также продолжаем получать официальные позиции заинтересованных органов. По результатам полученных замечаний и предложений законопроекты будут доработаны и повторно опубликованы для публичного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru, — заявили в Минфине.

Пресс-служба ЦБ уточнила, что обсуждение со всеми заинтересованными сторонами продлится до конца декабря, после чего планируется подготовить скорректированный текст законопроекта.

Однако времени у авторов остается немного — учитывая, что внедрение нового продукта запланировано на 2021 год, все позиции нужно согласовать и принять законопроекты в течение 2020-го.

По мнению Юрия Ногина из НРА, повторение сценария с ИПК вполне возможно. Правда, в отличие от предшественника, добавил эксперт, ГПП сейчас назревшая необходимость, поскольку ожидания рынка в отношении пенсионных изменений слишком велики.

Анна КАЛЕДИНА

