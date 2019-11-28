28.11.2019 08:40 127

Арбитражный суд Московского округа подтвердил взыскание по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 1,4 миллиарда рублей с бизнесмена Анатолия Мотылева и еще двух лиц, контролировавших банк "Компания розничного кредитования" (КРК), говорится в постановлении суда.

Столичный арбитраж 21 июня по иску АСВ взыскал денежные средства с Мотылева, бывшего председателя правления банка Максима Соболева и члена правления Антона Шараева. В то же время суд отклонил требование АСВ в части взыскания денежных средств с еще трех экс-менеджеров организации. Апелляционная инстанция 6 сентября оставила это решение без изменения.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2015 года удовлетворил заявление АСВ, которое ранее являлось ликвидатором банка, о банкротстве кредитной организации. В процессе ликвидации КРК, по информации агентства, была установлена недостаточность активов кредитной организации для удовлетворения его текущих обязательств. В связи с этим ликвидатор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании банка несостоятельным (банкротом).

Ликвидатор в июле 2016 года сообщил, что банк "Компания розничного кредитования" направил на выплаты кредиторам первой очереди (вкладчики) 1,7 миллиарда рублей. Общий размер установленной задолженности перед кредиторами составляет 6,01 миллиарда рублей, перед кредиторами первой очереди – 5,5 миллиарда рублей, отметило АСВ.

Центральный банк (ЦБ) РФ 11 июля 2014 года отозвал у организации лицензию на осуществление банковских операций. По информации регулятора, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что банк КРК проводил высокорискованную кредитную политику и не создал адекватные принятым рискам резервы.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, отметил ЦБ.