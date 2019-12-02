02.12.2019 09:20 310

Если человек получил крупное наследство или деньги за продажу квартиры или дома, то вскоре можно будет не опасаться, что они сгорят вместе с банком.

Правительство РФ вынесло положительное заключение на законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде случаев с 1,4 миллиона до 10 миллионов рублей. Документ опубликован в базе законодательных инициатив Государственной Думы.

Еще летом группа депутатов внесла в нижнюю палату на рассмотрение законопроект о повышении максимального размера страховки по вкладам до 10 миллионов рублей. Предлагается выплачивать вкладчикам попавших в сложное финансовое положение банков повышенное возмещение при продаже жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой дом, получении наследства, возмещении причиненного жизни, здоровью или личному имуществу ущерба, получении социальных выплат и пособий, исполнении решения суда, а также получении грантов в форме субсидий.

Для получения повышенной выплаты источник происхождения средств придется подтвердить документально.

Сейчас предельный размер возмещения по вкладам в кредитной организации составляет 1,4 миллиона рублей. Иными словами, если банк вдруг рухнет, вкладчик может претендовать только на эту сумму. Депутаты посчитали это несправедливым. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, на счетах физических лиц в отдельных случаях (например, при получении наследства или грантов, продаже различной недвижимости и т.п.) появляются средства, значительно превышающие установленный максимальный размер страхового возмещения.

"Принимая во внимание социальную значимость таких событий, с учетом международной практики законопроектом предлагается предусмотреть возможность получения выплат по таким вкладам в повышенном размере (по аналогии со счетами эскроу, максимальная сумма выплат составит не более 10 миллионов рублей), уточняли авторы.

Кроме того, законопроектом предлагается распространить страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций (за исключением некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Сумма возмещения по таким счетам не будет превышать 1,4 миллиона рублей.

Речь идет о садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, товариществах собственников жилья, гаражных и гаражно-строительных кооперативах, жилищных и жилищно-строительных кооперативах, у которых хранятся средства в банках.

Правительство в целом одобрило законопроект, но с рядом замечаний. В частности, в официальном отзыве кабинета министров отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками — участниками системы страхования вкладов. При условии доработки правительство поддержит законопроект.

Ольга ИГНАТОВА