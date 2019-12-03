03.12.2019 08:30 131

Системы денежных переводов Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан. Об этом РБК сообщили операторы call-центров этих систем. Они не смогли уточнить, когда можно будет перевести деньги.

Таджикистан 3 декабря запустил Национальный процессинговый центр (НПЦ), через который системы денежных переводов должны теперь проводить операции без открытия счета (платежные системы позволяют получать деньги в отделениях связи, а не на карту или электронный кошелек). Но к НПЦ успели подключиться не все, поэтому трансграничные переводы оказались под угрозой, сообщила ранее газета «Коммерсантъ». Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.

Western Union остановила переводы временно, подтвердил представитель системы: «Мы завершаем работу над изменением организации процессинга в соответствии с новыми требованиями оказания услуг денежных переводов в Таджикистане». Представители Contact и «Близко» на запросы не ответили.

За 2018 год из России в Таджикистан было переведено $2,55 млрд. Это вторая страна после Узбекистана по объемам денежных переводов. На MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотую корону» приходится около 90% всех переводов из России в Таджикистан.

Переводы не планируют останавливать MoneyGram, «Золотая корона» и «Юнистрим». Оператор «Золотой короны» предупредил,

что возможен отказ в выдаче средств получателю на территории Таджикистана. «Если такое произойдет, советуем обращаться в Национальный банк Таджикистана», — сказал он. В MoneyGram уточнили, что с их стороны не вводится ограничений — узнать об отказе можно только в момент совершения перевода. В «Юнистрим» сказали, что ограничения вводятся только на выдачу средств в национальной валюте Таджикистана (сомони). Получить деньги можно в рублях, долларах или евро.

В пресс-службе «Юнистрима» РБК подтвердили факт подключения к НПЦ. «Юнистрим» продолжит работать в штатном режиме и осуществлять денежные переводы в Таджикистан и после 3 декабря», — сказал представитель системы.

«Золотая корона» не успевает подключиться к НПЦ по не зависящим от нее причинам, рассказал директор сервиса «Золотая корона — Денежные переводы» Иван Ситнов. Однако система планирует продолжить работу по текущей схеме, включая выдачу переводов на счета.

Связаться с официальным представителем MoneyGram оперативно не удалось.

Среди причин, по которым Таджикистан запускает НПЦ, — повышение уровня прозрачности операций и создания предпосылок для безопасных транзакций. В российском ЦБ «Коммерсанту» ответили, что российское законодательство позволяет платежным системам, которые осуществляют трансграничные переводы без открытия счета, подключиться к НПЦ Таджикистана.

Евгения ЧЕРНЫШОВА