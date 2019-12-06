06.12.2019 11:30 196

На развитие сквозных технологий в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" в ближайшие 5 лет будет направлен беспрецедентный объем ресурсов, заявил вице-премьер Максим Акимов на форуме РВК "Глобальное технологическое лидерство" в Сочи.

"Объем поддержки из федерального бюджета на 2020-2024 годы составляет 258 миллиардов рублей, то есть более 50 миллиардов рублей в год. Плюс частные ресурсы — это еще примерно 50 миллиардов в год. Стоит задача на один бюджетный рубль привлечь два рубля из частного сектора — озвучил цифры Акимов. — У нас нет примеров работы с таким объемом ресурсов. Задачу усложняет то, что мы будем двигаться в очень неопределенной, быстро меняющейся технологической среде".

В числе приоритетных направлений — квантовые технологии, беспроводная связь, включая 5G, системы распределенного реестра (блокчейн), робототехника и сенсорика, новые производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность. "Это все, что вмещается в федеральный проект в рамках национальной программы "Цифровая экономика". И еще до конца года у нас отдельно будет федеральный проект "Искусственный интеллект", — уточнил Акимов.

Главная задача — создать действительно прорывные решения, подчеркнул он.

Отдельные технологические направления по решению правительства получили "кураторов" в лице крупных госкомпаний. Соглашения об этом были подписаны в июле 2019 года. Так, Сбербанк стал ведущей компанией по развитию искусственного интеллекта, "Ростелеком" и "Ростех" в тандеме отвечают за беспроводные технологии связи. В ведение "Ростеха" также отошли квантовые сенсоры, блокчейн, новое поколение узкополосной связи для интернета вещей. "Росатом" возглавил направление квантовых вычислений, а РЖД — квантовых коммуникаций.

Средства на развитие сквозных цифровых технологий будут распределяться через существующие институты развития: Фонд содействия инновациям, РВК, Роснано, VEB Ventures, "Российский фонд развития интернет-технологий", РФПИ и "Сколково".

"Формы поддержки — субсидии, участие в капитале и гранты. Это инструменты, с помощью которых будут доводиться ресурсы до стартапов, проектных команд, частного бизнеса", — уточнил Максим Акимов.

Отвечая на вопрос, получат ли госкомпании, выбранные лидерами по технологическим направлениям, деньги или только обязанности, вице-премьер сказал, что для них это "скорее безденежный приз, инвестиции в технологическое будущее страны, нежели возможность получить кусок государственного бюджета".

Юлия КРИВОШАПКО

