Как российские банки реагируют на санкции?



Банковский сектор России стал одним из основных направлений санкционных ударов. Особо сильная угроза нависает над банками, обслуживающими оборонные предприятия. В конце 2017 года список банков, допущенных к сопровождению контрактов в сфере гособоронзаказа, был засекречен. Кроме того, ЦБ стал скрывать в банковской отчетности остатки и обороты по счетам исполнителей гособоронзаказа.

Однако все эти меры — лишь паллиатив, информацию о таких операциях сложно спрятать. Подставлять крупнейшие банки страны под ужесточение санкций неразумно, тем более что основные госбанки до сих пор не «зашли в Крым». Несмотря на регулярные инсинуации псевдопатриотов в адрес Грефа. Для работы в Крыму был создан специальный банк на базе РНКБ. По такому же пути — создания специализированного банка — пошли и в случае гособоронзаказа.

В конце 2017 года новые волны антироссийских санкций заставили руководство страны задуматься о создании специализированного оборонного банка, чтобы вывести из-под удара крупнейшие кредитные организации страны, обслуживающие исполнителей гособоронзаказа. И тут «не было бы счастья, да несчастье помогло». На санацию отправился один из крупнейших негосударственных банков страны: рухнул очередной банк «московского кольца» — Промсвязьбанк. С 15 декабря 2017 года в Промсвязьбанке была введена временная администрация в лице Фонда консолидации банковского сектора.

Банк был очищен от токсичных активов, в качестве «мусорного ведра» используется его бывшая «дочка» Автовазбанк. Промсвязьбанк санировал его с 24 июля 2015 года.

И немедленно возникла идея создать опорный банк для оборонного сектора, «оборонный банк», на базе Промсвязьбанка. Трансформируясь в оборонный банк, Промсвязьбанк заблаговременно и планомерно готовится к санкциям. Которые все никак не введут. Некоторые сотрудники даже шутят — мол, давайте напишем в твиттере Трампа: «Вводи санкции, мы уже готовы!»

В июне 2018 года Промсвязьбанк досрочно выкупил евробонды в долларах.

С 12 ноября 2018 года Промсвязьбанк перестал исполнять исходящие платежи лоро-респондентов, перечисляемые в пользу кредитных организаций, не являющихся клиентами банка, во всех валютах, кроме рубля и евро. Ранее Промсвязьбанк был клиринговым банком по расчетам в долларах для других банков.

31 января 2019 года был закрыт корреспондентский счет Промсвязьбанка в долларах в Bank of New York Mellon (BONY).

Вместо BONY корреспондентский счет Промсвязьбанка в долларах открыт теперь в Связь-Банке. А BONY стал для Промсвязьбанка банком-посредником. Таким образом, расчеты Промсвязьбанка в долларах на межбанковском рынке осуществляются через дополнительное звено — российский банк.

По данным ежеквартального отчета Промсвязьбанка за IV квартал 2017 года (более поздних отчетов на сайте банка нет, он их перестал публиковать), у него были открыты корреспондентские счета в долларах в четырех американских банках: Deutsche Bank Trust Company Americas, BONY, JPMorgan Chase Bank и Citibank.

В настоящее время на сайте Промсвязьбанка отсутствует информация о корреспондентских счетах в долларах в банках-нерезидентах, указан лишь корреспондентский счет в долларах в Связь-Банке.

Связь-Банк является дочерним банком ВЭБа. Минфин готовит проект закона о передаче Связь-Банка в казну Российской Федерации.

Аналогичная ситуация и с корреспондентскими счетами Промсвязьбанка в некоторых других валютах:

- банк-корреспондент по операциям в швейцарских франках — банк «ФК Открытие», банк-посредник — Credit Suisse;

- по операциям в польских злотых — тот же «ФК Открытие», банк-посредник — Citibank.

Используя конструкцию с банками-посредниками, Промсвязьбанк пытается обезопасить себя и своих клиентов от ареста счетов в США и других юрисдикциях.

Для Промсвязьбанка представляют угрозу не только санкции и арест счетов, но также включение в черный список банков, у которых были принудительно закрыты корреспондентские счета. Поэтому решение закрыть счета в американских банках-корреспондентах вполне разумное. Однако и банки-посредники подвергают себя санкционным рискам.

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