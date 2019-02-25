Почти 60% всех телефонов, которыми владеют пользователи во всем мире, приходится на смартфоны. К такому выводу пришла аналитическая компания Pew Research Center, опубликовав свое исследование о популярности смартфонов в отдельных странах во всем мире.



Страной с самым высоким проникновением смартфонов стала Южная Корея. В ней 94% взрослого населения пользуются смартфонами и только у оставшихся 6% — простые устройства. На втором месте находится Израиль, там смартфонами владеет 83% жителей. Россия в этом рейтинге занимает 20-е место. При этом активность использования смарт-функций «умных» телефонов (smartphone — от слова smart, «умный») в этих странах отличается кардинальным образом. Это зависит от доступности глобальных сервисов на том или ином рынке, развития инфраструктуры для их применения/внедрения, общего уровня технологической и мобильной грамотности населения.

В наше время с помощью смартфона можно общаться, работать, проводить досуг (смотреть фильмы, играть в игры, читать книги, слушать музыку), осуществлять покупки и многое другое. В результате пользователи мобильных телефонов проводят со своим аппаратом все больше времени, предпочитая его как более удобную альтернативу привычным офлайн-активностям. И здесь выясняется, что российские пользователи смартфонов являются одними из самых продвинутых и активных в мире. Немалая заслуга в этом проникновения и развития мобильного Интернета, а также мобильных сервисов.

Сегодня российским пользователям мобильных сервисов доступны гораздо более широкие возможности, чем в других странах. При этом речь идет не о государствах, которые принято называть развивающимися, или странами третьего мира. Например, в ряде европейских стран не знают о сервисах мобильной оплаты покупок в магазинах, таких как Samsung Pay. А на нашего соотечественника, который оплачивает чашку кофе в кафе «смарт-часами», смотрят с большим удивлением. И этому есть объяснение. Уровень финансовой грамотности россиян гораздо выше, чем у жителей Европы или даже США.

За два года существования сервиса Samsung Pay в России наши пользователи научились рассчитываться в магазинах, кафе, кино, транспорте с телефона или любого другого устройства, поддерживающего технологию мобильных платежей. Получили возможность осуществлять переводы по номеру телефона, добавлять карты лояльности, а также совершать другие операции, которые делают жизнь комфортнее и качественнее.

Пользователи Samsung Pay в России могут прямо у себя в смартфоне получать информацию о выгодных предложениях банков по кредитным картам, кредитам и депозитам и другим банковским продуктам. Так, можно, не посещая офис банка, выбрать наиболее подходящий для себя вариант и буквально в несколько кликов оформить заявку на интересующую услугу. Сервис реализован в партнерстве с крупнейшим финансовым супермаркетом Банки.ру.

Удобство, которое мобильные сервисы привнесли в жизнь пользователей, дало сильный толчок росту их популярности и повсеместного распространения. По нашей статистике, к концу 2018 года количество трансакций в мире, проведенных через сервис Samsung Pay, достигло почти 1,5 млрд. Причем именно российские пользователи Samsung Pay являются лидерами по доле активных участников (около 70% от всех пользователей сервиса в мире) и по количеству операций на один токен.

Количество трансакций, совершенных с момента запуска денежных переводов в Samsung Pay в сентябре 2018 года, уже приближается к полумиллиону. Ежедневный оборот по ним достигает сегодня 25 млн рублей. В перспективе 2019 года мы ожидаем, что ежемесячный оборот по этому виду трансакций превысит порог в 1,5 млрд рублей.

Сервис, реализованный в партнерстве с Банком ВТБ, Mastercard, Visa и процессинговой компанией «Мультикарта», позволяет переводить деньги пользователю любого смартфона по номеру телефона без сложной верификации. Отправитель может отслеживать статус своей трансакции онлайн, а получатель сам решает, на какую карту получить деньги. Это единственное решение сегодня из доступных на рынке в такой комбинации.

С точки зрения финансовых технологий это говорит о том, что российский рынок очень развит. Это подтверждают эксперты на рынке: наша страна — лидер, например, по активности пользования банковскими приложениями и по доле бесконтактных платежей. Российские компании, банки, процессинговые центры, вендоры создают и реализуют в кратчайшие сроки инновации в области финансовых решений.

Мобильные платежные сервисы меняют поведение пользователя, и прежде всего по части способов совершения платежей. Исследование, проведенное для Samsung весной 2018 года, показало, что обычный пользователь в большинстве случаев производит оплату банковскими картами, оставляя наличным лишь 30% своих покупок. При этом те, кто только знакомятся с сервисом, стараются использовать его как можно чаще, оставляя на оплату наличными не более 13% от своих ежедневных операций. Самые же активные пользователи склонны и вовсе отказаться от покупки, если сервис недоступен для оплаты (например, там, где нет терминала, или если такая опция не предусмотрена в приложении или на странице интернет-магазина).

Активные пользователи совершают покупки посредством Samsung Pay более 3—5 раз в день. Около 80% опрошенных отметили наличие платежного сервиса на мобильном устройстве в качестве важного фактора для принятия решения о его покупке.

Важно, что пользователи нашего сервиса, участвовавшие в исследовании, продемонстрировали высокий уровень доверия к надежности решения. 80% респондентов выразили уверенность в том, что с их данными ничего не случится и их средства в безопасности, даже если устройство будет утеряно или к нему получит доступ другой человек.

Для защиты данных наших клиентов мы обеспечили несколько уровней безопасности. Во-первых, это встроенная система безопасности KNOX, которая защищает данные независимо от операционной системы устройства. Кроме того, это обязательная авторизация пользователя по отпечатку пальца, радужке глаз или специальному ПИН-коду в приложении для каждой операции, без чего платеж совершить будет невозможно. И безусловно, это сервис токенизации платежных систем.

Сегодня Samsung Pay доступен для карт более 60 банков-партнеров и эмитентов России и Белоруссии, платежных систем «Мир», Mastercard и Visa. Сервис представляет собой многофункциональное решение, которое позволяет более безопасно, удобно и быстро совершать свои ежедневные операции по картам. А с учетом позитивного тренда и роста популярности сервисов мобильной оплаты ближайшее будущее не только принесет нам много новых интересных партнерств и коллабораций, но и позволит России и дальше задавать тренды на глобальном рынке, предлагать нашим пользователям инновационные, надежные, безопасные решения в сфере финансовых сервисов. Ну а мы продолжим развивать нашу технологию для того, чтобы делать цифровое будущее доступным каждому уже сегодня.

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