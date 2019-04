Мухи — отдельно, котлеты — отдельно: банк «Иваново» с его убытками и долгами достался АСВ, а прочий бизнес в России экс-конгрессмена США с высокой вероятностью останется у него и у его российских друзей.

Деревня Михеево в Комсомольском районе Ивановской области.

— Чьи это угодья?

— Чарльза Харта Тейлора!

— Чьи это тучные коровы?

— Господина Тейлора!

— А чей это молочный цех?

— Да все его же!

«Основной инвестор Чарльз Тейлор каждый год бывает в Ивановской области и, конечно, заезжает в Михеево и очень доволен тем, как развивается его аграрный бизнес», — завершает экскурсию по комплексу Марина Большакова». Это фрагмент из заметки «Бычок», который дает… молоко» «Ивановской газеты» от 27 декабря 2017 года. Фермой владеет ООО «Бычок-1». Учредителем ООО «Бычок-1» является Марина Мозесовна Большакова. Позже мы узнаем, какое отношение она имеет к Чарльзу.

А вот деревня Лебяжий Луг Ивановского района Ивановской области. ООО «Племработа». Здесь разводят скотину. Учредители ООО «Племработа» — Борис Терентьевич Большаков и его супруга, все та же Марина Мосезовна Большакова. Кто инвестор? Видимо, все тот же господин Тейлор.

А вот и банк «Иваново» в городе Иваново. Здесь разводят вкладчиков. Точнее, разводили.

5 апреля Банк России отозвал лицензию у этого банка. Пресс-служба ЦБ сообщила, что банк «Иваново» «допускал многочисленные нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. […] осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов».

Лицензию у банка «Иваново» отозвали как-то тихо и незаметно для россиян, исключая разве что ивановцев. Нам к отзывам не привыкать, по сотне в год отзывают, да и в самом «Иваново» что замечательного? Маленький региональный банк, капитала кот наплакал — чуть выше порога, всего-то четыреста с небольшим миллионов рублей, да и тот нарисованный. Мыл он себе потихоньку, капитал рисовал, схематозом занимался, никого не обижал, а тут такая беда приключилась…

Между тем в США вышло довольно много статей об отзыве лицензии у этого банка. Откуда такое внимание у американцев к столь малоприметному провинциальному банку?

Дело в том, что основной акционер банка — все тот же Чарльз Харт Тейлор, гражданин США. В «Списке аффилированных лиц» указано, что на 31 марта 2019 года ему принадлежало 80,2% акций банка. С 3 января 1991 года по 3 января 2007 года Тейлор являлся членом конгресса США от Северной Каролины. Правда, сам Тейлор пытается дистанцироваться от банка. Вот что говорится в его официальном заявлении:

«Хотя я несколько лет назад купил долю в банке «Иваново», я никогда не был должностным лицом или членом совета директоров банка. Кроме того, банк никогда не выплачивал мне дивиденды, комиссионные или иные денежные средства. […] В прошлом году другие акционеры контактировали с несколькими людьми, пытавшимися купить банк. По просьбе других акционеров несколько месяцев назад я согласился продать мои акции банка «Иваново» и заключил для этого юридически обязывающий договор. Кроме подписания договора на продажу, у меня никогда не было никаких контактов с людьми, покупающими банк». Вряд ли экс-конгрессмен знает русскую поговорку «Я — не я, и лошадь не моя». А вот эту английскую поговорку он должен знать: A clean hand wants no washing («Чистую руку мыть не нужно»).

В сентябре 2006 года представители организации Citizens for Responsibility and Ethics in Washington назвали Тейлора одним из 20 наиболее коррумпированных конгрессменов. Тейлор обвинялся в использовании своего места в конгрессе для обогащения. Основной бизнес Тейлора — скотоводческая ферма и несколько ферм деревьев (tree farms) в США. Он является крупным землевладельцем.

Также Чарльз владел банком Blue Ridge Savings Bank в США. Деятельность этого банка в 2011 году была прекращена FDIC — американским аналогом АСВ.

Кому принадлежат оставшиеся акции банка? Его другу Борису Большакову и членам его семьи. Вот далеко не полный перечень его должностей и званий:

— почетный консул Республики Вануату в Российской Федерации;

— бывший начальник отделения управления КГБ СССР по Ивановской области;

— генерал-майор ФСБ в отставке;

— народный депутат, член Совета Республики Верховного Совета РФ (1990—1993);

— член экспертно-консультативного совета при председателе Счетной палаты РФ;

— госсоветник налоговой службы II ранга.

Чарльз Тейлор и супруги Марина и Борис Большаковы приобрели банк «Иваново» в 2003 году. Кроме того, семье Большакова принадлежат ООО «Бычок-1» (животноводческая ферма), ООО «Племработа», ООО «Суздаль Инн» (отель в Суздале), ООО «Фан-Тур» (туристическая компания в Москве) и др. В какой степени вовлечен Тейлор в эти бизнесы, непонятно. Но, как мы видим из слов Марины Мозесовны, она его признает основным инвестором в случае ООО «Бычок-1».

У меня нет ни малейшего сомнения, что виновным во всех злодеяниях назначат кого-нибудь из топ-менеджмента банка. Например, последнего председателя правления Морковкина.

Марина Мозесовна уже опубликовала на эту тему заявление, текст которого настолько прекрасен, что я цитирую его почти полностью:

«По мнению акционеров, на сложившуюся ситуацию повлияли экономические трудности в стране, но истинная причина возникших проблем кроется в грубых ошибках, допущенных топ-менеджментом банка в области кредитования. Хотя целью банка, зафиксированной в его стратегии, было кредитование малого и среднего бизнеса, топ-менеджмент банка в последние годы допускал выдачу крупных кредитов, далеко не всегда обеспеченных соответствующими залогами. Мне представляется, что банк допускал серьезные ошибки в оценке платежеспособности заемщиков. Эти факты нам известны. Акционеры пытались через наблюдательный совет повлиять на политику кредитного комитета банка, неоднократно высказывали свою позицию на заседаниях правления. Наше мнение по вопросам кредитования зафиксировано в многочисленных протоколах заседаний наблюдательного совета. Однако действующее законодательство ограничивает право собственника кредитной организации вмешиваться в текущую деятельность. По сути, мы можем контролировать только результат. Поэтому, к сожалению, наши попытки оказались безуспешными. Топ-менеджмент игнорировал нашу позицию, которая в большинстве случаев совпадала с рекомендациями Центрального банка, а в последние четыре месяца по личному распоряжению председателя правления нам был ограничен доступ к информации о текущей деятельности банка. Насколько ошибки, допущенные топ-менеджментом банка, были умышленными или не умышленными, теперь будут судить компетентные лица: специалисты Центробанка и правоохранительных органов. Я хочу принести глубочайшие извинения всем нашим клиентам за те потери, которые они понесут в связи со сложившейся ситуацией. Мы очень благодарны им за то доверие, которое они нам оказывали. Глубоко сожалеем, что не смогли его оправдать, поскольку надеялись на порядочность людей, которых мы сами вырастили. Свою вину мы видим, прежде всего, в том, что в определенный момент не смогли остановить некомпетентные и непрофессиональные действия топ-менеджмента. Мы доверяли руководству банка и даже защищали их перед Центробанком — и в этом наша главная ошибка. Видимо, понятие «доверие» в таком бизнесе неприменимо. Очевидно, необходим был более жесткий контроль, а решительные меры надо было предпринимать раньше».

Представителям АСВ придется разбираться, кем и куда выводились средства банка. Но, подозреваю, все было сделано грамотно: мухи — отдельно, котлеты — отдельно: банк «Иваново» с его убытками и долгами достался АСВ, а прочий бизнес экс-конгрессмена США с высокой вероятностью останется у него и у его российских друзей.

