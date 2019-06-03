Большинство сотрудников крупных и средних предприятий привыкли, что работодатель участвует в затратах на поддержание здоровья. Корпоративный фитнес, премии некурящим, оплата wellness-программ — уже не редкость, но самым распространенным способом остается корпоративная программа добровольного медицинского страхования.

Ежегодно перед сотрудниками кадровой службы стоит задача сохранить пакет ДМС в рамках бюджета. Тем не менее рост цен на медицинские услуги не останавливается и составляет по разным оценкам от 6% до 10% в год. Причинами являются зависимость от импортного оборудования, медикаментов и расходных материалов, в 2019 году к ним прибавилось повышение НДС. Поскольку цена является основным фактором при выборе страховщика, страховые компании пытаются найти баланс и предлагают несколько вариантов решения проблемы.

Первый вариант — выбрать более бюджетные лечебные учреждения. Крупные страховщики имеют собственные сети клиник, что позволяет снизить стоимость программ. При этом стоит обратить внимание на возможность смены поликлиники (страховые компании могут поставить ограничение: не чаще одного раза в квартал или в полгода).

Второй вариант — изменить программу страхования, уменьшив количество рисков (например, исключить скорую помощь, госпитализацию, стоматологические услуги). Однако сокращение программы до минимума не имеет особого смысла: базовый набор консультаций и анализов можно получить и по ОМС, а страховщик будет отказывать в оплате назначенных обследований, так как они не входят в программу.

Третий вариант — использовать франшизу (часть стоимости услуги оплачивает застрахованное лицо).

Четвертый вариант — софинансирование (часть полиса ДМС оплачивает сотрудник, остальное — работодатель).

Однако все эти варианты имеют недостатки как для страхователя и его сотрудников, так и для страховщиков (рост обращаемости в случае софинансирования, снижение качества лечения при ограничениях количества услуг и так далее). С точки зрения HR-служб есть и еще один недостаток — снижается удовлетворенность сотрудников качеством социального пакета.

Еще одним способом экономии является подбор программ с разным наполнением для отдельных категорий сотрудников. Современные технологии делают возможным скоринг клиентов, позволяющий распределить их по группам с разным уровнем страхового риска, который зависит от пола, возраста, региона проживания, наличия хронических заболеваний, профессиональных обязанностей. Такой вариант предпочтительнее, чем снижение уровня программы для всего коллектива.

Минимальная программа ДМС включает только амбулаторное обслуживание, но список услуг может различаться в разных компаниях. Ограничения могут касаться количества посещений специалистов, объема лабораторных исследований, вакцинации, восстановительного лечения. При выборе опции «вызов врача на дом» стоит обратить внимание на время приема вызовов и географию обслуживания (количество километров от МКАД).

Стоматологическая помощь — достаточно дорогая, поэтому ограничений много. Программы отличаются по видам обезболивания, возможному количеству и материалу пломб, возможностей по подготовке к протезированию, профилактической чистке зубов.

Стационарная помощь — самая дорогая часть программы ДМС. Здесь стоит обратить внимание на количество случаев и дней госпитализации.

В последнее время в России становится популярным проактивное отношение к здоровью. В рамках этого тренда страховщики стали предлагать специальные опции (чекапы) к стандартной программе ДМС: выявление на ранней стадии серьезных заболеваний (онкологических, сердечно-сосудистой системы, обмена веществ), диспансеризация (в том числе мини-диспансеризация на рабочем месте), профилактические прививки. Стоимость таких опций невелика, но позволяет наиболее эффективно использовать возможности ДМС.

Для оценки качества программ могут привлекаться как специалисты страхователя (обычно это HR-служба), так и внешние консультанты (страховые посредники или специализированные онлайн-площадки). Посредники обладают как официальной, так и неофициальной информацией о страховых компаниях и лечебных учреждениях, но они либо зависят от страховщиков, либо их услуги не бесплатны. Страховые онлайн-сервисы оплаты не требуют, и с их помощью можно выбрать наиболее подходящее по соотношению «цена — качество» предложение.

Выбор программы не ограничивается анализом доступных услуг и списка исключений. Конкуренция между страховщиками идет и за счет неценовых факторов: удобство записи (через оператора страховой компании, регистратуру медицинского учреждения или онлайн), наличие врача-куратора, телемедицинской составляющей (круглосуточные онлайн-консультации врачей или «второе мнение»), возможность использования личного кабинета.

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