Летом страхование квартиры становится особенно актуальным: кто-то надолго улетает на моря, кто-то переезжает за город. Что нужно учесть, оформляя страховку, чтобы не остаться потом без выплаты?

1. Выбирая срок страхования, стоит подумать о наиболее выгодном варианте. Как ни странно, им оказывается годовой полис. Да, у многих страховщиков появились полисы и с более коротким сроком действия: не только на летний сезон, но даже на месяц. Но стоит иметь в виду, что месячная страховка обойдется не в 1/12 цены годового договора, а в 1/5. Страховка на два месяца будет стоить 30% от годового полиса, на три — 40%. И конечно, все понимают, что летний домик может загореться и зимой от неисправности проводки или пострадать весной от таяния слишком обильного снега, не говоря уже о грабителях.

2. Страхование своей ответственности перед соседями. На Западе это очень распространенный вид страхования, и не зря. Одно дело, когда от пожара, потопа или взрыва бытового газа пострадало ваше жилье. Но чаще всего последствия распространяются и на соседей. Представьте, ваше жилье застраховано, а ответственность — нет. У вас прорвало трубу, залило три этажа ниже, соседи в гневе, вы в ужасе! По вашей квартире страховая ущерб возместит, а вот ремонтировать соседское жилье вы будете за свой счет. Страхование ответственности, как правило, добавляет около 30% к стоимости стандартного полиса страхования отделки и движимого имущества, но зато снимает с вас риск оплаты ремонта в квартирах соседей за свой счет.

3. При заключении договора страхования обращайте внимание на наличие так называемых весовых коэффициентов. Они есть не у всех страховщиков. Суть их в том, что именно они определяют, какую сумму вы получите при наступлении страхового случая. Например, в доме застрахованы стены, крыша и фундамент. На фундамент приходится 30% страховой суммы, это означает, что, например, при пожаре вы сможете претендовать лишь на две трети от лимита — ведь с фундаментом практически ничего произойти не может.

4. Нужно обратить внимание, учитывает ли страховщик износ при расчете выплаты — из-за этого вы можете получить выплату меньше ожидаемой.

5. Вы можете полностью лишиться выплаты, если приобрели полис на жилье, собственность на которое должным образом не оформлена. Договор не будет действовать при отсутствии у вас «имущественного интереса», то есть, например, если вы построили дом, но еще не оформили документы. Согласно последним стандартам, принятым Всероссийским союзом страховщиков, продавец обязан предупредить клиента о такой возможности, но, увы, он может и сам этого не знать. Подтверждением «имущественного интереса» некоторые компании могут считать договор со строительной компанией или платежные документы СНТ.

6. Не скупитесь, выбирая страховое покрытие: стоимость ремонта год от года дорожает, средств, потраченных на него три года назад, может теперь не хватить. Средняя выплата по страховке при заливе однокомнатной квартиры составляет 45 тыс. рублей, пожар или взрыв газа — это вообще катастрофа, при которой могут пострадать и конструктивные элементы. Здесь, как правило, ущерб соизмерим со всей стоимостью имущества.

По оценке аналитиков страховой компании «Согласие», чаще всего причиной повреждения жилья являются стихийные бедствия (33,8% страховых случаев) и пожары (29,1%). На аварии отопительных, водопроводных и канализационных систем и противоправные действия третьих лиц приходится по 18—19%. Первые две категории еще и самые разрушительные. Но мы рекомендуем страховаться по полному пакету рисков, чтобы быть совершенно спокойным, что вам будет на что восстановить поврежденное жилье.

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