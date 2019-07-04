Одним из драйверов страхового рынка в ближайшем будущем могут стать комбинированные страховые продукты на основе долгосрочного накопительного страхования жизни. Дополнительной ценностью для клиентов станет возможность вернуть уплаченные страховые премии по рисковому страхованию.

Накопительное страхование жизни (НСЖ) становится все более популярным среди клиентов. В первую очередь это связано со сменой экономических и социальных ориентиров населения — проявилась тенденция перехода от простых рисковых продуктов к долгосрочным структурированным инвестиционно-страховым продуктам. Как итог, по результатам I квартала этого года на инвестиционное страхование жизни пришлось 48% всех премий, собранных страховщиками в сегменте «жизни» (46 млрд рублей), на НСЖ — 19,2% (18,2 млрд рублей). Для сравнения: в I квартале 2018 года доля НСЖ в собираемых премиях в страховании жизни составляла лишь 12,2%. А по итогам всего 2018 года сборы по НСЖ составили 14%, по ИСЖ — около 61%.

Если отталкиваться от опыта развитых стран, то становится очевидным, что рынку НСЖ в России есть куда расти. В структуре европейских, американских и даже азиатских рынков страхования жизни порядка 40% приходится именно на продукты «долгой жизни» — с выплатой аннуитетов. У нас же соответствующая доля рынка сегодня составляет порядка 13%.

Очевидно, что для дальнейшего развития этого сегмента требуется уделить больше внимания запросам клиентов — увеличить клиентскую ценность НСЖ. В этом должны будут помочь комбинированные страховые продукты и продукты с сервисными составляющими. Заключая договор страхования, клиент получает не только защиту от конкретных рисков, но и дополнительные (нестраховые, сервисные) опции, которые позволяют «конструировать» продукт под конкретные запросы. Именно такие продукты сегодня предпочитает все более активное на финансовом рынке поколение миллениалов, запросы которого нельзя игнорировать, продвигая продукты «долгой жизни». Другой плюс подобных комбинированных продуктов в том, что они могут хорошо продвигаться через основной на сегодня канал продаж страховщиков — банки.

Одним из таких продуктов может стать НСЖ, в котором дополнительной составляющей является… само страхование. Но уже не инвестиционное, а рисковое. Причем бесплатное для клиента. То есть продукты НСЖ могут быть расширены за счет синергии с рисковыми видами страхования.

Как это работает? Клиент заключает договор НСЖ, предусматривающий регулярные страховые взносы в течение определенного времени. Так как НСЖ — это гибридный продукт, который сочетает в себе страхование и инвестиции (часть резервов страховщики передают в доверительное управление, часть инвестируют самостоятельно), по этим инвестиционным программам клиент получает определенную доходность своих взносов. Часть этого дохода и направляется на оплату рисковой составляющей в страховании. По окончании срока действия договора НСЖ клиент получает 100% взносов обратно.

Таким образом, рисковое страхование реализуется за счет части инвестиционного дохода. Это позволяет «упаковать» в долгосрочную и, главное, возвратную программу на базе страхования жизни в принципе любой риск или сервис. Например, риски по автострахованию (тоталь / угон автомобиля), страхованию имущества физлиц (пожар / затопление квартиры), клиенту можно предложить возвратную программу добровольного медицинского страхования и т. д.

Дополнительным преимуществом для клиента становится то, что выбранное им рисковое страхование «подключается» сразу на весь срок действия НСЖ по единому и минимально возможному тарифу. Это значит, что клиент получает возможность зафиксировать цену страхового (рискового) полиса на длительный срок.

Этот фактор особенно важен в ДМС, где для клиента программа медицинского страхования идет по специальному тарифу. То есть при максимальном наполнении программы ее стоимость минимально возможная.

Таким образом, клиент, используя подобные комбинированные продукты, имеет возможность и накопить на определенные цели, и защитить свою жизнь или имущество. Ежегодно пользоваться рисковой частью такого НСЖ, получая одновременно бесплатное страхование и плановые накопления. Соединение накопительного страхования жизни и рисковых продуктов может стать не только новым словом, но и новой эрой в страховании.

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