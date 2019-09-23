Как получать выплаты чаще, чем по вкладу в банке, но при этом сохранить доходность? Отличной альтернативой является портфель ценных бумаг, составленный специально для получения пассивного дохода.

Облигационный портфель. Облигации — это консервативный вид вложений с регулярными процентными выплатами (купонами). Для получения «прибавки к зарплате» необходимо сформировать портфель из облигаций таким образом, чтобы купоны выплачивались каждый месяц. На российском рынке большинство бумаг обеспечивают полугодовые и поквартальные выплаты. Соответственно, для получения ежемесячного купона нам нужно включать в портфель бумаги с разными датами выплат. Вот пример, как можно собрать такой портфель из ОФЗ, используя капитал размером 1 млн рублей:

При вложении 1 млн рублей мы получаем ежемесячный доход около 5 720 рублей, который свободен от НДФЛ. Использование в портфеле исключительно государственных облигаций позволяет обеспечить максимальный уровень надежности.

Аналогичный портфель можно скопировать для любой суммы, подобрав нужное количество облигаций каждого выпуска в соответствующих пропорциях. Кроме того, помимо ОФЗ, можно добавить в него муниципальные или надежные корпоративные бумаги, которые обеспечат более высокую доходность.

В данном варианте есть некоторые минусы. Номинальная стоимость капитала будет сохраняться, но инфляция со временем будет потихоньку «съедать» такой портфель, если все купоны будут расходоваться на личные нужды. Вариантом решения может быть реинвестирование части купонного дохода (то есть докупка облигаций на полученный купон) или пополнение портфеля из различных разовых источников дохода. Также можно рассмотреть использование облигаций, доходность которых привязана к уровню инфляции. В частности, очень удобными могут быть индексируемые на размер инфляции ОФЗ-ИН.

Собираем портфель дивидендных акций. Использование акций в качестве источников пассивного дохода имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать:

1. Цена на акцию может существенно колебаться

В зависимости от рыночной ситуации цена акции может колебаться в широком диапазоне. Соответственно, цена портфеля в какой-то момент может опуститься ниже суммы вложенных средств и в случае изъятия денег привести к убыткам.

При построении доходного портфеля из дивидендных акций необходимо планировать свои финансы таким образом, чтобы вы могли без проблем переждать периоды снижения стоимости, не извлекая деньги из портфеля.

В долгосрочной перспективе капитализация компании (стоимость всех акций) стремится к стоимости чистых активов. Другими словами, рынок пытается справедливо оценить акции компании. Поскольку инфляция приводит к росту стоимости активов, то и акции подвержены тенденции роста вслед за инфляцией. Это является защитным свойством акций по сравнению с облигациями.

При этом чистые активы общества также могут снизиться из-за обесценения или финансовых проблем компании. Необходимо отдавать предпочтение финансово устойчивым компаниям с хорошим менеджментом и большим запасом прочности.

2. Дивиденды по акциям заранее не определены

Мы можем лишь предполагать будущий размер дивидендов, отталкиваясь от прогноза по прибыли и дивидендной политики. Также помогает изучение истории дивидендных выплат, которая может подсказать, как ведет себя менеджмент в той или иной ситуации и чего можно ожидать в дальнейшем.

3. Большинство компаний выплачивают дивиденды в июне — июле

Подобрать акции так, чтобы дивиденды приходили каждый месяц, будет проблематично. Поэтому желательно заранее ориентироваться, что в какие-то месяцы платежей поступать не будет. В целом лучше отдать предпочтение более надежной акции с более высокой доходностью, чем акции с оптимальным месяцем выплат.

Для удобства при формировании дивидендного портфеля можно выписать интересующие бумаги в отдельную таблицу, перечислив наиболее интересные параметры. В простейшем виде это может выглядеть вот так:

Такая таблица позволит сделать первичный отбор и сфокусироваться на изучении наиболее интересных эмитентов. При принятии окончательного решения обязательно изучите перспективы каждой компании и определите ту цену акций, которая может обеспечить вам комфортный уровень дивидендной доходности.

Если, по вашему мнению, на рынке слишком мало акций, которые торгуются по справедливой цене, вы можете временно часть средств разместить в краткосрочных облигациях, ожидая подходящей возможности для покупок.

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