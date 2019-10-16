Российский рынок страхования жизни переживает период трансформации. Прежний его драйвер — инвестиционное страхование жизни — уступает свои позиции продуктам накопительного страхования жизни. Что меняется для клиентов и как они сами меняют рынок?

Одним из наиболее важных изменений на рынке, которое напрямую затрагивает интересы клиентов, стало вступление в силу стандартов ВСС и Банка России, регламентирующих процедуру продажи продуктов страхования жизни. Эти документы, в частности, обязывают продавцов в письменной форме информировать клиентов о существенных условиях программ. Правда, обязанность эта распространяется только на страховые компании, а банки — основной канал продаж ИСЖ — присоединяются к подобным правилам на добровольной основе. Тем не менее регулятор рынка прямо рекомендовал страховщикам сотрудничать только с теми банками, которые этим правилам следуют.

Стандарты призваны предупредить, например, появление ситуаций, когда клиента убеждали в том, что инвестиционное страхование — это аналог банковского депозита, только с повышенной доходностью. Сейчас клиенту обязаны выдать памятку, где в понятной форме приводятся и разъясняются все главные характеристики продукта. Например, то, что доходность не гарантирована и зависит от ситуации на фондовых рынках, что забрать взносы досрочно без потерь нельзя, что средства не застрахованы в АСВ и так далее.

И прогресс в этом отношении очевиден: случаев мисселинга (неправильных продаж), которые и потребовали появления стандартов, становится заметно меньше. Да, в первом полугодии этого года Банк России зафиксировал рост доли жалоб граждан на страхование жизни в общем количестве жалоб на страховщиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 3% до 5,4%). Но в абсолютном выражении их число снизилось кардинально. За январь — июнь 2019 года количество жалоб, поступивших в отношении субъектов страхового дела, уменьшилось на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Следующим заметным трендом на рынке стала очевидная смена предпочтений клиентов. Фокус их внимания все активнее смещается на классическое накопительное страхование жизни (НСЖ). Так, по итогам первого полугодия 2019-го, по данным ВСС, сборы по НСЖ выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 44,7 млрд рублей. Сборы же по ИСЖ, напротив, сократились на 32% — до 92,3 млрд рублей. Благодаря этому на долю накопительных продуктов приходится уже почти четверть всех сборов на рынке страхования жизни, притом что годом ранее их доля составляла лишь 13%.

Объясняется подобный рост несколькими факторами. Во-первых, Банку России удалось снизить инфляцию до минимумов за несколько последних лет, что создает относительно стабильный фон в экономике и стимулирует долгосрочные накопления. Во-вторых, НСЖ сочетает в себе сразу два главных преимущества страхования жизни: защиту в виде большого страхового покрытия и создание личного капитала. В-третьих, клиенты по договорам страхования жизни, заключенным на срок от пяти лет, имеют право на получение налоговых вычетов со взносов до 120 тыс. рублей в год, дополнительная выгода — до 13%. Наконец, немаловажную роль наверняка сыграло и повышение пенсионного возраста. Это очередной стимул нашим гражданам задуматься о необходимости самостоятельных накоплений для благополучия в преклонном возрасте.

Таким образом, Россия постепенно двигается по пути развитых стран, где накопительным страхованием жизни охвачено 80—90% населения. Но мы находимся только в начале, стартовав практически с нуля. Ведь почти каждая европейская или американская семья использует накопительные программы, в то время как в России уровень проникновения этих продуктов не превышает 1%. Поэтому эффект низкой базы, наряду с повышающимся вниманием людей к продуктам НСЖ, позволяет уверенно говорить о будущем росте рынка.

Наконец, еще один явный тренд рынка — активное развитие страховых продуктов с сервисной составляющей. Здесь страховщики одновременно преследуют две цели: повышение клиентской ценности продукта и рост числа и качества коммуникаций с клиентом. Ведь обычные программы страхования жизни дают, как правило, всего два очевидных повода для контакта с клиентом: оплата взносов (когда компания просит у клиента денег) и страховая выплата (когда клиент получает накопления по дожитию и готов попрощаться со страховщиком). Между этими событиями клиент может и не вспоминать о страховой компании, что не лучшим образом сказывается на его лояльности, тем более если учесть, что договоры НСЖ имеют длительные (свыше пяти лет) сроки.

Поэтому страховщики увеличивают частоту контактов с клиентами, предлагая им различные полезные сервисы в рамках договоров страхования жизни. Компании намерены помочь клиентам решать вопросы, с которыми они сталкиваются регулярно. Это может быть оформление налогового вычета, юридическая поддержка, образовательный консьерж в рамках детских накопительных продуктов, целый ряд медицинских консьерж-сервисов: телемедицинские консультации, регулярные обследования состояния (чекапы), второе медицинское мнение и так далее.

Поиск и внедрение новых сервисов, их интеграция в страховые продукты станет одним из главных направлений деятельности страховщиков жизни. Поддержать важный тренд на активизацию продаж накопительного страхования должно и государство, заинтересованное в его социальной роли. Здесь речь может идти о повышении налогового вычета, предоставляемого по таким продуктам, а также о других стимулирующих мерах. Ведь средства накопительного страхования не только выполняют важную социальную функцию — это еще и источник длинных денег, необходимых национальной экономике.

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