Более 35% россиян хотят открыть собственный бизнес в нашей стране, свидетельствуют опросы НАФИ. При этом объективные реалии таковы, что пока достаточно сложно не только открыть свое дело, минуя многочисленные и подчас искусственные преграды, но и сохранить его на обозримом горизонте. Существующий фон геополитических и правовых рисков, а также финансовая нестабильность не позволяют делать прогнозы на десятилетия вперед, поэтому есть смысл рассмотреть базовые модели и принципы корпоративного управления, чтобы попытаться оценить, насколько они эффективны и позволяют ли они говорить о долговечности бизнеса.

Одним из ключевых элементов для успешного выстраивания бизнеса с нуля или обеспечения «живучести» существующего бизнеса является организация и четкое выполнение всех бизнес-процессов компании, независимо от ее размера и вида деятельности. При этом толковому руководителю следует выстраивать и совершенствовать бизнес-процессы и методы корпоративного управления таким образом, чтобы они были одинаково эффективны вне зависимости от того или иного топ-менеджера, его личных качеств и возможной ротации сотрудников. Для начала нужно продумать и внедрить бизнес-процессы и методы корпоративного управления, причем уже на начальном этапе они должны контролироваться и безукоризненно исполняться всеми сотрудниками компании. Несмотря на кажущуюся рутинность и бюрократичность внутрикорпоративных процедур, такой, на первый взгляд, консервативный подход позволит компании «разогнаться» и существовать, успешно развиваясь, долгие годы, в том числе и при наступлении каких-либо кризисных ситуаций на рынке, что и является в конечном счете залогом успеха и стабильности бизнеса.

В подавляющем большинстве российских компаний любого размера и профиля деятельности фокус сильно смещен в сторону личных амбиций и возможностей руководителя. Зачастую новый глава компании полностью меняет и существующие бизнес-процессы, и методы управления компанией, и взаимоотношения внутри коллектива. В ряде случаев руководитель стремится как можно скорее получить любой ценой запланированный результат, не уделяя должного внимания вопросам преемственности бизнеса и его продолжительности. В итоге отсутствие четко прописанного внутрикорпоративного алгоритма как в бизнес-процессах компании, так и в методах управления не только не добавляет ожидаемой стабильности, но и может стать сильным дестабилизирующим фактором, который не позволит компании существовать на локальном рынке продолжительное время.

Очень существенным и значимым фактором для долгосрочного успешного бизнеса компании еще на этапе запуска являются внутрикорпоративные взаимоотношения, а также взаимоотношения на уровне начальник — подчиненный. Руководитель, нацеленный на долгосрочную перспективу своего бизнеса, должен стараться окружить себя активными сотрудниками — генераторами идей и решений с собственными взглядами и мнением. Отдача от таких сотрудников будет в разы больше, и они, будучи командой, смогут вывести бизнес на качественно иной уровень.

У руководителей компаний, стремящихся выстроить надежный и долгосрочный бизнес, существует вполне четкий подход — сделать каждого сотрудника своим единомышленником, заинтересованным в успехе компании, создать в коллективе максимально понятные и комфортные условия и возможности для профессиональной деятельности и самореализации. При этом весьма важны как сам результат и высокое качество работы, так и укрепление своего делового имиджа для формирования задела на дальнейшее развитие бизнеса и его поддержание в долгосрочной перспективе. Зачастую для компании гораздо проще или избавиться от малопродуктивных или неквалифицированных сотрудников, или вообще приостановить тот или иной проект, который может негативно сказаться на ее имидже и долгосрочном сотрудничестве со своими деловыми партнерами.

Немаловажным показателем является также желание сотрудника приобрести новый опыт и стремление повышать свой уровень профессиональных знаний. Поэтому не следует пренебрегать опытом многих ведущих российских компаний, которые для организации специального обучения своего персонала и руководителей подписывают соглашения с ведущими университетами и бизнес-школами. Таким образом, кроме повышения профессионального уровня своих специалистов, параллельно решается еще одна, не менее важная задача — выстраиваются долгосрочные производственные отношения со своими сотрудниками и создается задел на преемственность кадров, что, естественно, благоприятно сказывается на деятельности компании.

В последнее время многие, в том числе молодые и начинающие, руководители компаний стали внедрять алгоритмы прогнозирования своего бизнеса, сценарного анализа и стресс-тестирования для выявления слабых звеньев в компании. Поэтому в случае развития негативной или даже кризисной ситуации квалифицированная команда управленцев всегда имеет четкий план действий или, как сейчас принято говорить, дорожную карту, учитывающую различные варианты развития ситуации и модель поведения сотрудников компании, а также всех ее подразделений в сложившихся обстоятельствах.

Сдерживающим фактором развития любой компании является такой стиль и методы управления, когда только руководители высшего звена могут решать финансовые, организационные и управленческие вопросы. Все чаще сотрудники в подобных случаях предпочитают не выражать собственное мнение из-за риска попасть в немилость к начальству и потерять работу. К сожалению, в таких компаниях руководитель пытается жестко ограничить права и ответственность подчиненных и всячески стремится укрепить свою позицию формального лидерства. Как результат — полное отсутствие инновационных идей и стагнация бизнеса, а уж о его развитии в долгую при таком подходе можно просто забыть.

Сейчас многие руководители российских предприятий пытаются перенести опыт и модели управления, присущие западным корпорациям, и это совсем не плохо. Просто всегда важно учитывать и специфику нашей бизнес-среды, и менталитет. Внедрение пусть правильных и эффективных, но при этом скопированных подходов в корпоративном управлении не должно стать самоцелью руководителя.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

