В Кемеровской области бывший директор Новокузнецкого Муниципального Банка признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 1 статьи 201 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2013 года банк осужденного предоставил ООО «Калтанское» кредит на сумму 390 млн рублей, поручителем по кредитным обязательствам выступил лично директор организации. Уже через несколько месяцев предприятие частично выполнило обязательства по погашению кредита и возвратило 270 млн рублей заемных средств.

«Необходимо отметить, что кредит был обеспечен только личным обязательством директора предприятия, который был хорошим знакомым обвиняемого. Последний в интересах знакомого без соблюдения необходимой процедуры — без заседания ссудной комиссии — расторг договор личного поручительства директора ООО «Калтанское» перед банком. Тем самым банк не смог взыскать образовавшуюся ссудную задолженность с поручителя и понес убытки в размере 120 млн рублей», — отмечается в релизе.

В 2017 году преступная деятельность директора банка была выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области, материалы были направлены в следственные органы. В тот момент директор банка уже проходил обвиняемым по уголовному делу о растрате более чем 3 млрд рублей сбережений вкладчиков, напоминают правоохранители. В рамках расследования уголовного дела была проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, результаты которой показали движение денежных средств со счетов Новокузнецкого Муниципального Банка. Также был проведен ряд почерковедческих экспертиз, по результатам которых установлены конкретные лица, подписывавшие финансовые документы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима; путем сложения наказаний с приговором, вынесенным за растрату 3 млрд рублей, бывший директор Новокузнецкого Муниципального Банка приговорен к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Имя осужденного топ-менеджера в сообщении СК РФ не фигурирует. Из более ранних новостей на эту тему следует, что речь идет о бывшем главе НМБ Александре Павлове. Лицензия у банка была отозвана 9 января 2014 года.