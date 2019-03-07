Средняя стоимость вторичной недвижимости в Крыму с февраля 2018 по февраль 2019 года выросла на 14%, до 92 тыс. рублей за кв. м, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование ЦИАН. Темпы роста цен на вторичку на полуострове оказались вдвое выше, чем в Москве.

С 2014 года с момента проведения референдума в Крыму по текущий момент цены увеличились на 44%. Динамика цен на вторичную недвижимость в Крыму существенно превысила средний показатель по стране. В целом по России за последний год рост составил 7%, до 63,9 тыс. рублей за кв. м, в Москве — на 6,9%, до 203 тыс. рублей за кв. м.

Возобновление роста цен — новый тренд. Как следует из расчетов ЦИАН, стоимость недвижимости в Крыму заметно увеличилась в 2014–2015 годах из-за специфики рынка: традиционно цена квартир в регионе номинировалась в долларах, и резкое обесценивание рубля способствовало подорожанию. В итоге через два года после проведения референдума стоимость вторичной недвижимости в Крыму достигла пика — 105,7 тыс. рублей, увеличившись на 66%.

Но в 2016 году ситуация изменилась: за этот период вторичное жилье в Крыму подешевело сразу на 17%, в 2017 году — на 8%. Одновременно рынок перешел на рублевые расчеты: если в 2014 году в национальной валюте экспонировалось 7% предложения, то теперь 83%. Заметный рост стоимости жилья, следует из расчетов ЦИАН, начался в последний год. Аналогичный тренд заметили и другие участники рынка. Они связывают это с заметным оживлением спроса, происшедшим на фоне открытия сообщения по Крымскому мосту. На такие события рынок недвижимости традиционно реагирует с опозданием.

Дополнительными факторами эксперты называют снижение ставок по ипотеке и увеличение объема инвестиций из федерального бюджета в экономику полуострова. По данным РНКБ, на который приходится 76% ипотечного рынка Крыма, в 2018 году на полуострове объем ипотечных кредитов резко увеличился — на 6,5 млрд рублей, до 8,8 млрд. Около 25% объема новой выдачи, или 1,6 млрд рублей, приходится на кредиты заемщикам из других регионов России.