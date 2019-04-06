Для контроля за реализацией нацпроектов разработан модуль «электронного бюджета», который позволит пошагово отслеживать все действия властей на местах, для оперативного обсуждения возникающих в регионах вопросов в нем появится внутренний чат, рассказал замглавы аппарата правительства Анатолий Кириенко.



«Важнейшая вещь при реализации нацпроектов — это контроль. Здесь нельзя передавить, сделать так, чтобы коллеги (в регионах) бесконечно отвечали перед различного рода контролерами. Но тем не менее мы поставили жесткую сквозную систему. Разработан модуль «электронного бюджета», в нем видно все, каждый объект, выведены контрольные точки его реализации», — сказал Кириенко журналистам в кулуарах совещания «Национальные проекты — этап «Реализация», которое проходит в Корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье.

Суббота, третий день форума, на него приехали все члены правительства и подавляющее число губернаторов. Представитель аппарата правительства разъяснил действие «электронного бюджета» на примере строительства школы.

«Мы не можем построить школу, если мы не отвели землю, не сделали проектно-сметную документацию, не поставили коробку. Это все заложено в системе автоматически. И мы не будем мучить коллег никакими запросами. Если где-то поднимется красный флажок, если, например, вовремя не сдана проектно-сметная документация, значит, они вовремя не сдадут школу», — рассказал Кириенко.

По его словам, в правительстве РФ «все это будут видеть и индивидуально разбираться с каждым случаем — будут разбираться правительство, министерство, губернаторы».

Кириенко подчеркнул, что «система «электронный бюджет» уже запущена, в нее подключены все участники национальных проектов». «Она разрабатывалась беспрецедентно быстро — в течение полугода», — добавил он.

Как рассказал Кириенко, в дальнейшем к этой системе «будут подключаться новые модули». «В том числе по результатам общения мы поняли, что очень сильно не хватает площадки, на которой мы можем оперативно обмениваться информацией. Мы сделаем в этой системе свой чат», — сказал замглавы аппарата правительства.

Он подчеркнул, что уже сегодня «на федеральном, региональном и муниципальном уровнях все, кому это необходимо, имеют доступ к системе, имеют электронную подпись, все проекты системы заведены».