Бизнес-завтрак с представителями десяти корейских компаний состоится 19 апреля в подмосковном пансионате «Лесные дали». Мероприятие пройдет в рамках форума РИФ + КИБ 2019.

К участию в бизнес-завтраке приглашаются представители российских компаний, работающих в сферах мобильной разработки, мобильного маркетинга, разработки игр, AR/VR/MR, а также представили технологических компаний крупного, среднего и малых секторов экономики.

В рамках встречи представили корейских и российских компаний расскажут о себе и своем бизнесе, разработках, применяемых технологиях, обменяются опытом.

Начало в 10:30 мск. Мероприятие бесплатное. Для посещения необходимо зарегистрироваться .