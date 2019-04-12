Защита основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, просит суд отпустить его под подписку о невыезде или избрать альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 5 млн рублей. Об этом заявил адвокат обвиняемого Дмитрий Клеточкин в Басманном суде Москвы, где в пятницу решается вопрос о продлении домашнего ареста Калви.

«Прошу избрать Калви подписку о невыезде или залог в размере 5 миллионов рублей», — сказал защитник.

Против залога выступила следователь, сославшись на величину ущерба в рамках дела (2,5 млрд рублей).

«Он может сесть в консульский автомобиль, и больше мы его никогда не увидим», — сказала представитель СК, комментируя возможность отпустить Калви под подписку. Представитель потерпевший стороны также выразил несогласие с просьбой адвоката Калви о смягчении меры пресечения.