Алексей Кузнецов приступил к ознакомлению с уголовным делом более чем в 300 томов

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Московской области, бывшего главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и растрате, уточняется в сообщении Следственного комитета .

В ведомстве напоминают, что ранее Кузнецов был экстрадирован из Франции.

Участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Подмосковья, а также легализовали денежные средства. Кроме того, сообщники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство». Сумма ущерба, причиненного подмосковному бюджету в результате противоправных действий обвиняемых, превысила 14 млрд рублей.

​Экс-министра финансов Подмосковья обвинили в мошенничестве и отмывании 14 млрд рублей ​ 3 января Франция экстрадировала Алексея Кузнецова в Россию.

«Легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам. Так, похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне — в Республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005—2008 годах», — уточняется в сообщении правоохранителей.



В ходе следственных действий на территории России Следственным комитетом были обнаружены представляющие художественную и историческую ценность предметы антиквариата, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию: 1 357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество. Все это имущество было арестовано и будет обращено в погашение исков потерпевших и в доход государства, уточняют в СК.

На данный момент к уголовной ответственности уже привлечены ряд сообщников Кузнецова, напоминают в ведомстве. Так, Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы. Заочно вынесен приговор Жанне Булах. Она признана виновной в мошенничестве и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. Она скрывается в США, и от компетентных органов этой страны получен ответ, что ее экстрадиция невозможна ввиду отсутствия договора о выдаче с Россией. В связи с этим судебное заседание прошло в заочной форме без ее участия.

Приговор жене бывшего министра финансов Подмосковья за хищение 11 млрд рублей вступил в силу Срок наказания оставили без изменений.

В числе прочего в сообщении СК РФ подчеркивается, что возможность реального привлечения Кузнецова к уголовной ответственности появилась в результате эффективного сотрудничества ведомства с компетентными органами Франции, хотя с учетом особенностей французского законодательства процедура экстрадиции затянулась на несколько лет. Во Франции также были приняты решения об аресте принадлежащих фигурантам уголовного дела отелей в Куршевеле и другой недвижимости, произведений искусства.



В настоящий момент 16 потерпевших завершили ознакомление с материалами уголовного дела. В пятницу Кузнецов и его защитники приступили к ознакомлению с уголовным делом, объем которого превышает 300 томов.

Напомним, Алексей Кузнецов занимал пост министра финансов Московской области с 2000 по 2008 год, а с 2004-го по 2008-й также был первым вице-премьером Подмосковья.