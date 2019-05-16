Среднестатистической семье из трех человек в России нужно 78 тыс. рублей в месяц для нормального уровня жизни, следует из апрельского исследования холдинга «Ромир».



Согласно опросу, каждой четвертой семье хватит в месяц от 45—60 тыс. рублей, каждой десятой — 30—45 тыс. Чуть более половины (51%) опрошенных полагают, что для достойного уровня жизни требуется доход в 60—120 тыс. рублей. При этом 11% респондентов ежемесячно нужно более 120 тыс. рублей.



Только 2% россиян могут обеспечить нормальный уровень жизни при доходе в 20—30 тыс. рублей, а 1% — при менее 20 тыс. рублей.

В среднем запрос средней российской семьи за год вырос на 2,1 тыс. рублей, или на 3%, говорится в исследовании.

С географической точки зрения самые высокие запросы у жителей Северо-Запада, которым для «нормальной» жизни требуется 93,5 тыс. рублей в месяц. В Центральном округе эта сумма составляет 82,9 тыс. рублей.

Как отмечает «Ромир», новое исследование указывает на то, что запросы россиян приблизились к показателям 2014 года, когда для «нормальной жизни» семье в среднем требовалось 78,5 тыс. рублей. По словам главы холдинга Андрея Милехина, это говорит о том, что граждане все «более реалистично» подходят к планированию семейного бюджета.

Ранее «Ромир» опубликовал исследование, согласно которому россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%.