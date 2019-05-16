Рабочая группа автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» одобрила концепцию единого портала, на котором граждане смогут сообщать о киберпреступлених, сообщили РИА Новости в АНО. В настоящее время концепция направлена на утверждение в правительство РФ, решение ожидается к июню. Создание прототипа платформы запланировано до конца 2020 года.

«Утвердить концепцию и разработать техзадание на создание спецресурса по плану федерального проекта «Информационная безопасность» планируется к июню 2019 года. Прототип платформы планируется создать до конца 2020 года», — уточнили в АНО.

Концепция подразумевает создание платформы, на которой будет собираться информация обо всех киберинцидентах, связанных с россиянами: физлицами и юрлицами, а также госорганами. Сбор информации будет происходить автоматически: россияне смогут сообщить о происшествиях как по телефону и СМС, так и по электронной почте, через мессенджеры и соцсети.

Все данные будут классифицироваться и синхронизироваться с существующими госсистемами, добавил собеседник агентства. В частности, данные будут синхронизироваться с Единой биометрической системой, порталом госуслуг, Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ, Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

АНО «Цифровая экономика» создана для предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в РФ, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами власти. Учредителями организации являются правительство РФ, АСИ, Почта России, «Росатом», Сбербанк, ряд телекоммуникационных и IT-компаний.