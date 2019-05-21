Проект «Совесть», в рамках которого выпускается одноименная карта рассрочки, и проект Progoolka представили бесплатный аудиоспектакль , который позволяет повысить финансовый интеллект. Как поясняется в релизе «Совести», он представляет собой 30-минутный драматургически выстроенный монолог с определенным набором упражнений.

Голос рассказывает о том, как появились деньги, как грамотно их зарабатывать, тратить и как необычно использовать в качестве мотивирующего инструмента. Слушатель также получает в процессе специальные задания, например придумать определенные «месседжи» для собственных купюр или новые модели бизнеса на основе концепции sharing economy.

«Голосом» «прогулки» стал актер театра и кино, режиссер и преподаватель Gogol School Кирилл Ковбас, а музыку написал электронный музыкант Okapee.



«В «прогулке» про деньги вы не услышите магических формул по быстрому обогащению, сложных банковских аббревиатур или каких-либо лекций, обещающих за полчаса научить вас эффективно управлять доходами и расходами. Но вы точно сможете переосмыслить свое отношение к деньгам и их возможностям, проведете досуг так, как если бы приняли участие в мозговом штурме: с пользой и интересом», — комментирует руководитель проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.