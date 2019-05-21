Следственное управление УМВД России по Калужской области завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении восьми участников организованной группы, которые подозреваются в совершении мошенничества в сфере кредитования. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Установлено, что злоумышленники для получения займов предоставляли в финансовую организацию подложные справки о доходах, а также копии трудовых книжек и трудовых договоров. На основании этих документов они оформили шесть кредитов. После получения денежных средств обязательства по их выплате перед банками не выполнялись. Общий материальный ущерб составил более 57 миллионов рублей», — пояснила Волк.

По данному факту следственным управлением УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 УК РФ.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска по ходатайству органов предварительного расследования судом на имущество фигурантов наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Боровский районный суд Калужской области для рассмотрения по существу.