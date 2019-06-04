В рейтинге регионов по социально-экономическому положению по итогам 2018 года существенных изменений не произошло. Первые места по-прежнему занимают Москва и Санкт-Петербург, а замыкают список Еврейская автономная область и Республика Тыва. Об этом свидетельствуют данные агентства «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости.



Методика составления рейтинга основана на агрегировании различных показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики; показатели эффективности экономики; показатели бюджетной сферы; показатели социальной сферы.

На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю, на втором — рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем — интегральный рейтинговый балл. Рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю варьировал в диапазоне от 1 до 100. Наилучшее максимально возможное значение показателя рейтингового балла — 100, наихудшее — 1. Рейтинговый балл по каждой группе факторов определен как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг — как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов.

«Регионы-лидеры стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтингового балла, который находится на довольно высоком уровне, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции и в среднесрочной перспективе. По крайней мере, это относится к первой пятерке», — отмечается в исследовании.

У лидеров рейтинга — Москвы и Петербурга — интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у трех регионов — Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Московской области и Республики Татарстан — интегральный рейтинговый балл по итогам 2018 года выше отметки 75. Значение интегрального рейтингового балла следующих за ними в рейтинге регионов уже ниже 70. По сравнению с 2017 годом состав первой пятерки не изменился. Являясь лидерами социально-экономического развития, данные регионы обеспечивают около 40% суммарного ВРП.

Состав последней пятерки также не изменился. Последние места в рейтинге, как и по итогам 2017 года, занимают высокодотационные регионы: Республика Тыва, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Республика Ингушетия и Чукотский автономный округ. При этом нельзя не отметить, что значение интегральных рейтинговых баллов данных регионов повысилось, что свидетельствует о наличии позитивных тенденций.

В 2018 году интегральный рейтинг вырос в большинстве регионов РФ. Лидером по росту интегрального рейтинга стали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Тюменская область, у которых его значение выросло более чем на 6 баллов. Еще у четырех регионов интегральный рейтинг повысился более чем на 5 баллов. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Ленинградская область, Оренбургская область, Кемеровская область. Все регионы — лидеры по росту рейтингового балла входят в первую тридцатку рейтинга, почти у всех интегральный рейтинг по итогам 2018 года превышает 50 баллов, и у всех наблюдается рост позиций в рейтинге. Примечательно, что, за исключением Ленинградской и Кемеровской областей, экономика всех вышеперечисленных регионов имеет нефтегазодобывающий характер.

Лидером по росту позиций в 2018 году стала Республика Карелия, которая поднялась на восемь мест и заняла 68-ю строчку. Позиции Калининградской и Ярославской областей улучшились на шесть мест, а Брянской области — на пять мест.

Снизился рейтинговый балл только у шести регионов, причем более чем на 1 балл только у одного — Республики Марий Эл. В результате республика опустилась в рейтинге на девять позиций и заняла 73-ю строчку. Кроме нее, на пять и более мест снизились позиции только у двух регионов — Кировской области (минус шесть мест) и Рязанской области (минус пять мест).

В 2019 году, по оценке экспертов «РИА Рейтинг», маловероятно, что экономическая ситуация претерпит существенные изменения относительно 2018 года. «Основные составляющие и направляющие роста — инвестиционный и потребительский спрос — демонстрируют очень вялую динамику, и ничто не обещает улучшения. Частный капитал — как отечественный, так и зарубежный — пассивен в своих проявлениях, безынициативен, что во многом обусловлено агрессивной внешней средой. Поэтому вряд ли можно ожидать значимых изменений в рейтинге, в особенности в его верхней и нижней частях, однако вполне возможны небольшие изменения в средней части», — поясняется в исследовании.