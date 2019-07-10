«Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию шпионской программы FinSpy, которая может наблюдать практически за всеми действиями пользователя на мобильном устройстве, говорится в сообщении компании. Программа умеет собирать данные из мессенджеров, использующих шифрование, таких как Telegram, WhatsApp, Signal и Threema, и часто используется для целевого шпионажа.

Хакеры могут установить FinSpy на устройство, только если получат физический доступ к нему, либо заразить его через СМС, электронное письмо или push-уведомление. При этом атакующий получает практически безграничные возможности по отслеживанию работы устройства. FinSpy собирает разные типы пользовательских данных: контакты, электронную почту, СМС, записи из календарей, местоположение GPS, фотографии, сохраненные файлы, записи голосовых звонков и данные из мессенджеров.

При этом каждый вредоносный образец FinSpy может быть настроен под конкретную жертву или группу жертв.