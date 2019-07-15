Россияне должны зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. рублей в год на своих персональных данных, считает директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.



В настоящее время в России проходят обсуждение три законопроекта, регулирующих использование данных граждан в стране. ФРИИ в январе представил свою концепцию регулирования персональных данных в РФ. Ключевой момент законопроекта заключается в предоставлении россиянам права на продажу доступа к своим данным. По задумке фонда, пользователи смогут зарабатывать на предоставлении доступа к ним от 15 тыс. до 60 тыс. рублей.

«Мы говорим о том, что нужно передать человеку права и возможность принятия решения о том, какие его данные можно использовать для тех или иных целей. Для этого мы предлагаем редакцию закона, при которой каждый оператор таких данных обязан иметь электронный интерфейс, где человек может увидеть все данные, разрешить или запретить их использование. Также мы считаем справедливым, если люди смогут получать деньги за предоставление данных: примерная стоимость может быть от 15 тысяч до 60 тысяч рублей в год за человека», — сообщил он в интервью РИА Новости.

По словам Варламова, пока ключевая мысль всех рассматриваемых документов — отрегулировать рынок данных, создать его, разрешить торговлю данными, но на определенных условиях — они обязаны быть обезличенными. «А если не обезличенные, то человек должен давать разрешение на их использование, чтобы ему предлагали что-то внятное купить в будущем, а не как сейчас предлагается то, что мы уже купили», — указал он.

«Мы как раз продвигаем идею, что, с одной стороны, действительно важно отрегулировать рынок, потому что сейчас он находится в тени, крупные компании и стартапы не могут инвестировать в сервисы с использованием этих денег. И это логично: никто не готов вкладывать средства в нерегулируемую сферу — ты рискуешь эти деньги завтра потерять», — добавил он.

Российский фонд венчурных инвестиций ФРИИ учрежден Агентством стратегических иницитатив в 2013 году по предложению президента РФ Владимира Путина. Фонд участвует в разработке регулирования венчурной отрасли.